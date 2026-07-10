"No hay un plazo" para que LeBron James defina su futuro en la NBA, mientras varios equipos intentan convencerlo con audios

El futuro del astro de la NBA LeBron James sigue siendo todo un misterio. El ganador de cuatro anillos entró en su segunda semana de agencia libre después de terminar su vínculo con Los Angeles Lakers, y algunos equipos han intentado hacerle llegar sus propuestas, pero de manera indirecta.

Este jueves 9 de julio, el periodista de ESPN Shams Charania informó que todas las vías de comunicación para convencer a LeBron están pasando por su agente, Rich Paul, quien en los últimos días se ha encargado de recibir mensajes de audio de cada uno de los pretendientes para luego enviárselos al jugador de 41 años.

Según Paul, el dinero no será un factor determinante para James a la hora de decidir, lo que permitirá a su futuro destino seguir contratando jugadores en la pretemporada sin restricciones económicas.

La propuesta más contundente por LeBron James hasta el momento

El equipo que comunicó las intenciones de llevarse a LeBron James de manera más pronunciada son los Philadelphia 76ers. El dueño de la firma propietaria de los Sixers, Bob Myers, participó en el podcast "Game Over" junto al agente de LeBron y el presentador Max Kellerman, y ofreció sus argumentos a favor de que el Rey se vaya a Filadelfia, según ESPN.

El canal de deportes estadounidense además citó fuentes que le comunicaron a su periodista Charania que hay otras franquicias interesadas por James, y que también buscaron convencer al máximo anotador en la historia de la NBA a unirse a sus filas.

Los 76ers de Joel Embiid aparecen como una de las opciones más firmes para quedarse con LeBron James. Foto: AFP.

Equipos interesados en contratar a LeBron

ESPN añade que no está claro si el Miami Heat o los Cleveland Cavaliers entraron en la contienda por contratar a LeBron James en lo que posiblemente sea su última experiencia en la NBA. Ambas franquicias ya tienen un vínculo desarrollado con el basquetbolista por su pasaje por las dos. Con Miami ganó sus dos primeros títulos de la NBA, mientras que con los Cavs logró ser campeón en su regreso, completando una historia de redención con la ciudad de su Ohio natal.

Según el portal Bleacher Report, los otros equipos que se mantienen en carrera como posibles destinos de LeBron son los Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves y Denver Nuggets, aunque los 76ers, Cavaliers y el Heat aparecen como las opciones más firmes.

James se toma su tiempo para decidir a dónde se va

LeBron James y su hijo, Bronny, jugando para Los Angeles Lakers. HARRY HOW

El veterano no tiene ningún apuro para evaluar sus opciones, según le indicaron fuentes a ESPN, y se encuentra en la etapa de "absorber" la información que le envía cada equipo interesado sin ningún plazo definido para tomar una decisión.

James pasó sus últimos días disfrutando de las vacaciones con familia y amigos.