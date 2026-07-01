NBA: LeBron James se despidió de Los Ángeles Lakers y especulan una unión con Curry en Golden State Warriors

No le hablen de retiro a LeBron James, el gurí de 41 años va a seguir jugando al básquetbol y en la mejor liga del mundo, como hace ya más de dos décadas. Pero al parecer en otro franquicia. El astro de la NBA cerró este martes su era con Los Angeles Lakers, en una decisión que sacudió a la liga coincidiendo con la apertura del mercado de fichajes.

El futuro de King James, que cumplirá 42 años en diciembre, será el principal misterio por resolver de este periodo de agencia libre, con las especulaciones disparadas ante una posible unión con Stephen Curry en los Golden State Warriors.

Por el momento, el máximo anotador histórico de la NBA hizo saber a los Lakers que su etapa de ocho años en Los Ángeles terminó, avanzó su agente, Rich Paul, a la cadena ESPN.

Jeanie Buss, copropietaria de los Lakers, emitió después un mensaje de despedida a quien fue el líder de su glamurosa organización desde 2018 y lideró el último anillo conquistado en 2020 en la temporada impactada por el coronavirus.

"LeBron James es uno de los deportistas más grandes de la historia. Estaremos agradecidos por siempre por sus ocho años con los Lakers", dijo Buss.

"Le deseamos lo mejor para el futuro, tanto dentro como fuera de la pista. Siempre será un miembro muy querido de la familia de los Lakers".

"¡No, GRACIAS A TI!", le respondió el propio LeBron a través de X. "Un verdadero honor vestir el oro y púrpura intentando seguir la grandeza y los legados de quienes vinieron antes que yo. Espero haber hecho sentir orgullosos a algunos durante mi etapa aquí".

No, THANK YOU! Truly a honor to wear the 💜💛 while trying to continuing the greatness & legacies that came before me! Hope I made a few proud during my stint. 🙏🏾🫡👑 https://t.co/RmQ6uvvgv0 — LeBron James (@KingJames) June 30, 2026

Luka Doncic, la estrella que tomará el relevo como ícono Laker, también se despidió del ídolo con el que compartió vestuario la última temporada y media.

"Un honor jugar contigo y aprender de ti, King James", escribió en X el máximo anotador de la pasada campaña de NBA.

LeBron James saluda a Luka Doncic en pleno partido de Los Angeles Lakers. Foto: @NBALatam.

El récord crece a 24 temporadas en la NBA

El contrato de LeBron en Los Ángeles expiró al término de los pasados playoffs, en los que los Lakers volvieron a quedarse lejos de pelear por el anillo.

Lesionado Doncic, los Lakers fueran barridos 4-0 por Oklahoma City Thunder en semifinales de la Conferencia Oeste.

Según ESPN, LeBron le habría comunicado su decisión a los Lakers con antelación "por cortesía" para que estuvieran preparados en el inicio de la agencia libre.

De esta forma, LeBron vuelve a posponer su retiro y agrandará su récord de temporadas jugadas en la NBA a 24.

En mayo, después de que los Lakers fueran eliminados en los playoffs, LeBron no aclaró si planeaba seguir en activo o dar por terminada una de las carreras más extraordinarias de la historia, con cuatro títulos de campeón y una colección inigualable de premios individuales.

"No sé qué me depara el futuro", dijo entonces. "Tomaré un tiempo, recalibraré y veré que es lo mejor para mi futuro".

Lebron y Bronny James en el partido inaugural de la NBA. Foto: AFP.

En la NBA especulan la unión con Curry en Golden State Warriors

Ese periodo de reflexión terminó y LeBron decidió marcharse de los Lakers, que tampoco parecían dispuestos a renovarlo por un salario como el de la temporada pasada, de 52 millones de dólares anuales.

LeBron rindió toda la campaña a un extraordinario nivel, siendo el mayor anotador (23,2 puntos) y generador de juego (7,3 asistencias) angelino en los playoffs, pero los Lakers ya tenían decidido reconstruir el plantel alrededor de Doncic, 14 años más joven que el alero.

Su marcha refuerza las especulaciones de que podría mudarse a los Warriors de su buen amigo Stephen Curry, con quien protagonizó una legendaria rivalidad la pasada década.

Ambos se enfrentaron en cuatro Finales consecutivas entre 2015 y 2018, con tres triunfos de los Warriors de Curry y uno de los Cleveland Cavaliers que lideraba entonces LeBron.

De acuerdo con ESPN, Golden State estaría planeando formar un plantel de veteranas superestrellas buscando también sumar a Anthony Davis, socio de LeBron en el título de los Lakers, en un traspaso con los Washington Wizards.

De concretarse esta operación bomba, los Warriors serían el cuarto equipo de la carrera de LeBron después de los Lakers, Cavaliers y Miami Heat.

Miami, donde LeBron ganó los títulos en 2012 y 2013, podría también intentar recuperar a LeBron para que formara una demoledora pareja con Giannis Antetokounmpo, el gran fichaje hasta ahora de la temporada baja.

Con información de AFP.