Connor McGregor vs. Max Holloway: cuándo es, a qué hora, dónde verlo y cuántas veces pelearon entre ellos

Connor McGregor vuelve a pelear este sábado 11 de julio por UFC tras casi cinco años exactos fuera del octógono luego de su última pelea el 10 de julio de 2021. El irlandés se enfrentará en peso wélter al estadounidense Max Holloway que viene de perder en marzo de este año contra Charles Oliveira.

El UFC 329 se llevará a cabo en el T-Mobile de Las Vegas, Estados Unidos. La cartelera estelar tendrá comienzo a las 22:00 (hora de Uruguay) y podrá verse a través de Paramount+ en toda Latinoamérica, sin embargo, se debe tener en cuenta que hay cuatro peleas previas a la principal entre ellos.

Si bien el último combate de ambos peleadores fue en peso ligero, en esta ocasión se enfrentarán una categoría más arriba en peso wélter. Dentro de dicha categoría, los peleadores deben encontrarse en un rango de peso de entre 156 y 170 libras (71 a 77.1 kg).

Luego de trece años, Holloway y McGregor se enfrentarán por segunda vez en su carrera. El primer duelo entre ambos fue el 17 de agosto de 2013, pelea en la que el irlandés se impuso por decisión unánime en un combate por la categoría de peso pluma.

Connor McGregor: los motivos que lo llevaron a estar alejado de las peleas desde 2021

En junio de 2024, McGregor tenía programada una pelea frente a Michael Chandler, que fue cancelada a causa de una lesión de último momento que sufrió el irlandés en su pie. Posterior a este abandono, el peleador fue suspendido durante 18 meses por el organismo Combat Sports Anti-Doping (CSAD), encargado del programa antidopaje de la UFC.

Dicha sanción fue motivada por tres ausencias en un plazo de 12 meses a los correspondientes controles biológicos en los que debía presentarse. Según explicó el organismo en aquel momento, los deportistas de la UFC deben mantener su localización actualizada para permitir controles sin previo aviso. Si bien el peleador colaboró con las autoridades luego de la acusación, fue suspendido por el período comprendido entre el 20 de setiembre de 2024 y el 20 de marzo de 2026.

Con este contexto, la útlima vez que McGregor luchó por UFC fue el 10 de julio de 2021 contra Dustin Poirier. En aquella pelea, "The Notorious", como se le conoce por su apodo, fue derrotado por decisión médica luego de una fractura que sufrió en la tibia de su pierna izquierda. Desde aquel momento y pese al fallido anuncio de su regreso en 2024 frente a Chandler, McGregor no volvió a pelear.