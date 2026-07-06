Tadej Pogacar ganó la tercera etapa del Tour de Francia y le arrebató el maillot amarillo a Jonas Vingegaard

Tadej Pogacar volvió a demostrar por qué es uno de los grandes favoritos al título y se quedó con la tercera etapa del Tour de Francia 2026. El esloveno fue el más fuerte en el final en alto de Les Angles y recuperó el maillot amarillo al desplazar del liderato al danés Jonas Vingegaard, quien había comenzado la jornada como líder tras la contrarreloj por equipos del Visma.

La etapa, que marcó el ingreso del Tour a territorio francés, tuvo un recorrido exigente y fue controlada durante gran parte del día por el UAE Team Emirates. El equipo de Pogacar trabajó para endurecer el ritmo y preparar el ataque de su líder en los kilómetros decisivos. El mexicano Isaac del Toro cumplió un papel clave como gregario, imponiendo un fuerte paso antes de que Pogacar lanzara su aceleración final.

En los últimos metros, el cuatro veces campeón de la ronda francesa hizo valer su explosividad y cruzó la meta con dos segundos de ventaja sobre Vingegaard. Detrás llegaron el ecuatoriano Richard Carapaz y el francés Paul Seixas, mientras que Del Toro completó una destacada actuación al finalizar noveno en la etapa y ubicarse cuarto en la clasificación general.

Gracias a este resultado, Pogacar y Vingegaard quedaron igualados en tiempo en la general, pero el esloveno pasó a ocupar el primer lugar por el criterio de desempate basado en la suma de posiciones obtenidas en las etapas disputadas. Remco Evenepoel, otro de los candidatos al título, quedó tercero a 23 segundos del nuevo líder.

El triunfo también tuvo un importante valor histórico para Pogacar. Con esta victoria alcanzó las 22 etapas ganadas en el Tour de Francia, igualando al francés André Darrigade en el quinto puesto de la lista de máximos vencedores parciales de la competencia. El récord sigue perteneciendo al británico Mark Cavendish, quien cerró su carrera con 35 triunfos de etapa.

La jornada estuvo marcada además por un importante incendio forestal en la región francesa de Pirineos Orientales. Debido a esa situación, las autoridades recomendaron al público no acercarse al recorrido por motivos de seguridad, lo que provocó una menor presencia de aficionados en comparación con otras etapas. Aun así, los ciclistas recibieron el aliento de residentes y turistas durante el paso por las distintas localidades.

Con apenas tres etapas disputadas, la pelea entre Pogacar y Vingegaard ya comenzó a tomar protagonismo y todo indica que volverá a ser el gran duelo de un Tour de Francia que promete definirse entre los dos principales referentes del ciclismo mundial.