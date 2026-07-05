FIA TCR World Tour: Santi Urrutia sigue en lo más alto de la clasificación tras siete fechas disputadas

Santiago Urrutia volvió a presentarse en el marco del FIA TCR World Tour en dos competencias que se desarrollaron en el circuito Paul Ricard, de Le Castellet en Francia, y que se saldaron con resultados positivos para el coloniense, sobre todo porque le permitieron mantenerse en lo más alto de la tabla general.

En la primera de las carreras que asumió el piloto uruguayo, por haber sido penalizado, largó en el puesto 14, pero una buena actuación le permitió crecer en la grilla y finalizar sexto con un tiempo de 30:20.696 a bordo de su Geely Preface TCR.

En esa ocasión el ganador fue el español Mikel Azcona que terminó por delante del francés Yann Ehrlacher (a 02.949) y el hungaron Norbert Michelisz (a 07.814). En la cuarta y quinta posición, por delante de Urrutia, quedaron los franceses Aurelien Comte y Teddy Clairet.

En la segunda que tuvo este fin de semana pudo mejorar su performance y consiguió un nuevo podio ya que cerró en la tercera posición —con un tiempo de 25:03.354—, más allá de que inició en el sexto lugar. Se trató del cuarto podio en las siete carreras que lleva disputadas defendiendo al equipo Cyan Racing.

El uruguayo quedó a 05.374 del francés Teddy Clairet que lideró la carrera apenas solo 00.153 segundos por delante del chino Qinghua Ma que finalizó segundo.

Los 42 puntos que sumó Urrutia en total durante el fin de semana es lo que le permite mantenerse en lo más alto de la tabla general acumulando un total de 182 puntos que lo dejan seis por encima de su más inmediato perseguidor, el españaol Mikel Azcona, que es escolta con 176. En la tercera ubicación se encuentra el hungaro Norbert Michelisz.

Parte de esa buena actuación global se debe a lo hecho en la fecha anterior donde fue líder en las tres carreras que se disputaron en España en junio donde se convirtió en el primer piloto de la historia en lograrlo.

La actividad continuará el fin de semana del 11 y 12 de julio donde se disputarán la octava y novena fecha en el Circuito Internacional de Vila Real, en Portugal, donde Santiago Urrutia defenderá el liderazgo.