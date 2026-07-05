Batacazo en Wimbledon: Sabalenka cayó ante Osaka, Sinner clasificó y Djokovic tendrá un duro cruce en cuartos

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno mundial, cayó este domingo en octavos de final de Wimbledon al ser derrotada por la japonesa Naomi Osaka por 6-2 y 7-6 (7/2). La japonesa, de 28 años, que en la actualidad ocupa el decimocuarto puesto de la clasificación mundial, había perdido los tres enfrentamientos que había disputado contra Sabalenka en 2026 y nunca había superado la tercera ronda en Wimbledon antes de esta edición.

La bielorrusa, que nunca ha conquistado este título hasta el momento, cayó en semifinales en sus últimas tres participaciones en el torneo. Sabalenka no había sido eliminada tan pronto en un torneo de Grand Slam desde la edición de Roland Garros 2022, cuando se despidió en la tercera ronda.

Con la derrota de Sabalenka, Wimbledon ha perdido ya a las tres primeras de la clasificación mundial, después de que la kazaja Elena Rybakina, número dos de la WTA, y la polaca Iga Swiatek (N.3), fueran eliminadas el sábado en tercera ronda. La eliminación temprana de Rybakina permite de este modo a Sabalenka conservar el número uno mundial.

Novak Djokovic enfrentará a Felix Auger Aliassime, puesto número cuatro a nivel mundial

El serbio Novak Djokovic, por su parte, dio este domingo un paso adelante en busca de su octavo título de Wimbledon tras ganar en octavos al ruso Roman Safiullin, con lo que superó el récord de triunfos del suizo Roger Federer en la prueba masculina del torneo.

Novak Djokovic en su enfrentamiento contra Roman Safiullin por Wimbledon 2026. Foto: AFP

Con su victoria, Djokovic logró a sus 39 años su victoria número 106 en el certamen, lo que le posiciona como el tenista con más triunfos allí, dejando atrás a Federer, con 105.

El serbio, que busca además en Wimbledon su vigésimo quinto título en un torneo de Grand Slam, se impuso al ruso de 28 años (132 del ranking), por 7-6 (8/6), 6-3, 3-6 y 6-3, en casi tres horas y media.

"Sobrevivir para prosperar, así es como me siento. Espero que ahora llegue la parte de prosperar", declaró Djokovic tras su victoria. "No suele haber muchos jugadores que me hagan sentir inferior desde el fondo de la pista. Hoy fue uno de esos días en los que, sinceramente, no quería alargar demasiado los peloteos, así que tuve que variar mi juego", añadió el serbio.

El rival de Djokovic en los cuartos de final será el canadiense Felix Auger Aliassime, puesto número 4 a nivel mundial que venció al español Alejandro Davidovich por 6-7 (4), 7-6 (6), 6-3, 6-7 (2) y 6-1.

Por su parte, el número uno del ranking ATP, Jannik Sinner, venció este domingo al japonés Shintaro Mochizuki en los primeros tres sets del partido por 6-3, 7-6 (7/0) y 6-3. En los cuartos de final, el italiano deberá enfrentarse al tenista alemán Jan-Lennard Struff (número 74 del mundo), quien avanzó por el abandono de Hubert Hurkacz a causa de una dolencia abdominal en los octavos de final.

Con información de EFE