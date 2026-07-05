Con tres clásicos de excelente nivel Maroñas abre la carta estelar del segundo semestre en arena

La presentación de los tres clásicos a disputarse hoy en Maroñas tienen la siguiente revelación: corren los ganadores del Gran Premio José Pedro Ramírez G1 (2026), del Gran Premio Pedro Piñeyrúa G3 (2025) y la escolta y mejor yegua local colocada en el Gran Premio Ciudad de Montevideo - Presidente Jorge Batlle G1 del pasado 6 de enero.

Vaya titular para los clásicos Las Piedras - 2200 metros -, Asociación de Propietarios - 1600 metros - y Agraciada - 1800 metros - que se disputan hoy en Maroñas con las presencias de Native Extreme, Si Señor y Truco E Flor con el agregado que enfrentan cada uno a rivales de riesgo que pondrán a consideración a los extremos favoritos ya que de no rendir en lo mas alto de sus potenciales hay varios que quieren llevarse las copas a casa.

A las 16:00 horas desde el boquerón de Jose Shaw y Belloni largan el Agraciada G3 y Truco E Flor tendrá en Guitarrera a la rival a vencer con un condimento extra, es la última actuación de la estupenda hija de Mestre Gosik que con 5 años viaja al haras Don Juca para comenzar su nueva vida como yegua madre del prestigioso establecimiento de cría.

Truco E Flor con 7 corridas y 5 ganadas siendo cuatro de ellas de corte clásico no dejará, se entiende, levantar a la excelente Guitarrera desde el vamos. Carrera para ver y disfrutar por la calidad de las participantes.

Acto seguido va Si Señor por el clásico que el año pasado no pudo lograr y que daba pase a Del Mar, el defensor de las sedas Los Dos tras ganar la Classic de Campeones baja a su distancia predilecta, la milla para buscar el undécimo clásico de su campaña. Campeon Avenue, tercero a cuatro cuerpos y medio del Señor Candy el pasado 7 de junio va por la revancha.

Si Señor ganó de forma birllante. - Foto: Helen Bentancor.

El cierre de corte mayor es con el Las Piedras sobre 22 cuadras y si los dos anteriores presentan medallas Native Extreme no le va en zaga ya que el defensor de Los Mareados tiene cuatro estelares en sus vitrinas incluyendo el pasado Ramírez. Volverá a ser guiado por Jose Da Silva que fue el encargado de llevarlo a la victoria en el Invasor sobre grama, vuelve a la arena, se topa con Ave Royale que viene de correr la Classic, le planteará el Sloane Avenue dura lucha.

Largan a las 17:30.

