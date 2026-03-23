Truco E Flor fue superior en el clásico Diana G3 disputado sobre una milla este domingo en Maroñas

Cuando los relojes se detuvieron en 45”66 y Truco E Flor venía moviendo cerca de la vanguardia, Carlos Lavor sabía que tenía yegua y “pico” como para llevarse el clásico Diana G3 sobre la milla disputado en sexto término de la dominical en Maroñas.

“Ella venía cómoda y me llevó a la delantera, venía muy bien y cuando entramos a la recta ya vi que nos llevábamos la victoria. Luego de correr la semana que viene me retiro de la profesión, tengo 57 años y luego de 40 años corriendo me vuelvo a Brasil a disfrutar”, comentó Carlos Lavor luego de tomarse la foto nuevamente con la potranca Truco E Flor a quien llevó a otro triunfo de grupo con la defensora de las sedas Los Trico.

La carrera fue movida desde el vamos ya que Albion salió a mover desde sus albores junto a Gata de Verano quedando cerca Truco E Flor, detrás se ubicaban Sapacara, La Belle Julia y Namaste India.

Cuando llegaron frente a Villa Violeta, Lavor dejó ir a la suya al frente para entrar a la recta con ventajas desplazando a Albion.

En los 300, la hija de Verrazano tomó ventajas que fueron seis a la hora de cruzar el espejo demostrando que el descanso le vino bien, bajaba 400 metros de su última carrera y ganó con autoridad.

Fue segunda Gata de Verano dejando tercera a Sapacara que amagó pero quedó en ello.

Cerraron el marcador Albion y Namaste India. La ganadora empleó 1´36”23 para recorrer la milla.

Helen Bentancor

Ta-Valente en formidable carga se quedó con el clásico Chile

Con una flamante faena de Jose Da Silva, el cinco años Ta-Valente logró dar alcance a la buena de Grandinata en los metros finales para ganar el clásico Chile en destacados 1´09”38 para recorrer las 12 cuadras en grama.

Ignacio Sánchez

El del haras Taquary venía de obtener una estelar sobre misma pista en la milla el pasado 8 de marzo, con mismas características. De menos a más logró descontar de 200 a la meta las ventajas que había tomado la potranca Grandinata, Da Silva lo impulsó y el Gibraltar Point respondió ya que fue acortando distancias para lograr sobrepasar a la del Cabaña El Indio para tomarle tres cuartos de cuerpo a la hora de cruzar el disco.

A media cabeza de la pupila de Dorneles llegó Figaro, dejando cuarto a Timbalero cerrando el marcador Principe Rebelde.

La carrera, tal se preveía, tuvo en Grandinata y Machine Machinist moviendo al lote. Pasaron los primeros 400 en 22”76 tomando ventajas que a la hora de entrar a la recta era de varios cuerpos.

En los 300, la Trinniberg se despegó de su compañero de ruta mientras que desde el fondo comenzaron a armar sus atropelladas Ta-Valente y más atrás Figaro junto a Timbalero.

En los 150, Ta-Valente se dejó gritar y ahogar los de Grandinata que pese a los pedidos de Maciel no pudo soportar la carga y caer vencida de forma mas que honrosa. Ganó Ta-Valente que rinde en todo tiro.

