Dos clásicos son base de la reunión de domingo en Maroñas que inicia 13:50 horas

A las 13:50 da inicio la jornada de hoy en el Hipódromo de Maroñas que en tregua 14 competencias, dos de ellas de corte estelar que llaman a la grey burrera ya que tratan, ambas competencias, de clásicos con buenos ejemplares en distintas distancias y pistas.

Tanto el Diana G3 que tiene corto lote y va sobre la milla en arena como el Chile, Listado, sobre doce cuadras verdes presentan sus diferentes atractivos que pueden llevar buen número de público al pueblo de Ituzaingo.

A las 16:20 en el poste demarcatorio de la milla entraran a gateras seis féminas a dirimir fuerzas en donde la potranca Truco E Flor presenta sus credenciales, viene de llegar segunda en el Gran Premio Ciudad de Montevideo - Jorge Batlle G1 detrás de la argentina Martana.

Luego de ello la defensora de Los Trico descansó por espacio de dos meses y vuelve pronta para demostrar sus triunfos estelares del pasado año como así sus figuraciones estelares. En estas distancias la hija de Verrazano es ejemplar a derrotar.

Entres las “veteranas” tanto Sapacara como La Belle Julia tienen palmares como para disputarle la chapa mas alta del semáforo del G3. Carrera de seis en gateras que muestra atractivos, de largada a llegada.

Y el clásico Chile no le va en zaga ya que en la previa la baby crack 2025 Grandinata tomó la opción de enfrentar a los mayores en pista verde en un cortometrajes que tendrá acción desde apertura de gateras ya que el veterano Machine Machinist saldrá a correr tal sus características, adelante y a destajo.

Veremos la postura de Maciel y de Grandinata desde albores de contienda ya que la defensora de Cabaña el Indio gusta de romper registro de relojes en la primera partida.

Dado que es la primera vez que la de Dorneles enfrenta a los machos elegimos a Ta-Valente y Figaro para encabezar la triple fórmula.

El del Taquary intentará no perder pisada con los de vanguardia para poder entrar a las últimas tres cuadras cerca y desarrollar su potente atropellada mientras Figaro, animal que le gusta venir entre los de adelante por lo tanto Leal lo dejará moverse a gusto. Largan 17:20 y si el pasto se encuentra firme bien pueden estar cerca del récord de pista.

La de cierre es a las 20:20 horas con pozo de “cuatri”.

Bentornato es postulante al Golden Sheema en Meydan

Dubai Racing Club

Pocos desean más que José D’Angelo un ganador en la noche de la Copa Mundial de Dubái, y pocos tienen mejores posibilidades de conseguirlo en tan solo unos días.

El entrenador venezolano afincado en Estados Unidos, que presenta al ganador del G1 Breeders’ Cup Sprint, Bentornato (en la foto), en el G1 Dubai Golden Shaheen del sábado, participa por tercera vez en Dubái. En 2021, presentó a Jesus’ Team, que terminó sexto en el G1 Dubai World Cup, antes de que Caramel Chip y Run Classic quedaran rezagados en la Godolphin Mile y el Dubai Golden Shaheen en 2024.

D’Angelo disfrutó de un año espectacular en 2025, culminado cuando Bentornato y Shisospicy lograron el doblete en la Breeders’ Cup Sprint con apenas una hora de diferencia en Del Mar en noviembre.

“El 2025 fue un año increíble”, afirma. “Lo planeamos todo el año para que Bentornato y Shisospicy participaran en la Breeders’ Cup, y ganamos; fue una sensación increíble. Puede parecer fácil, pero Bentornato corrió en tres hipódromos y Shisospicy en más de seis, así que viajaron mucho el año pasado”.

A pesar del éxito en la que posiblemente sea la reunión hípica estadounidense más importante, D’Angelo tiene sed de más y está especialmente interesado en conseguir victorias fuera de Estados Unidos.

“Siento que hay que seguir ganando y mejorando”, continúa. “Soy muy competitivo conmigo mismo. Siempre busco superarme y participar en las mejores carreras del mundo”.

Cuenta con un gran aliado en Bentornato, quien parece haber heredado la pasión por viajar de su entrenador. En 2024, el hijo de Valiant Minister quedó tercero, a seis cuerpos del ganador, en un memorable Derby Saudí de Grado 3, detrás de Forever Young y Book’em Danno. Desde entonces, ha evolucionado notablemente: ganó el Gallant Bob de Grado 2 en Parx con tan solo tres años y terminó segundo en la Breeders' Cup Sprint, antes de mejorar su actuación en esa misma carrera el año pasado.

“Bentornato tiene mucho talento”, afirma su entrenador. “Es fuerte, pero cuando va a la pista se concentra por completo en su trabajo. Si analizamos su trayectoria, estuvo invicto en sus primeras cuatro carreras a los dos años, pero luego perdió en Arabia Saudita contra el mejor caballo del mundo, Forever Young. Corrió de maravilla, pero nos dimos cuenta de que la milla no es lo que necesita.

“En la Breeders’ Cup y en Churchill Downs entrenaba cada día mejor, y veo lo mismo aquí, así que confío en que será un rival difícil el próximo sábado. Viaja muy bien y creo que le gusta este lugar.”

Bentornato, junto con Forever Young y Ethical Diamond, se benefician de un nuevo acuerdo recíproco entre el Dubai Racing Club y la Breeders’ Cup.

“Dubai siempre fue el plan porque ganar te clasifica para la Breeders’ Cup, en la que volverá a participar este año”, explica D’Angelo. “Me gustaría ganar aquí, pero ninguna carrera es fácil. Creo que lo más importante es ver la posición de salida que nos toque y partir de ahí. Idealmente, nos gustaría salir desde el exterior”.

Para no dejar nada al azar, D’Angelo llegó a Dubái con suficiente antelación para ver a Bentornato entrenar el sábado por la mañana, una semana antes de la carrera.

“Es mi tercera vez aquí y estoy muy contento”, dijo. “Los propietarios también vienen y estamos deseando que llegue el sábado”.

Bentornato puede ser uno de los mejores caballos que hay actualmente en Dubái, pero su talento está a la altura de la ambición de su entrenador. Si lo consiguen, ¡que empiece la celebración!

Textos: Dubai Racing Club