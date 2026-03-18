Son dos clásicos en arena y grama que ofician de base en la reunión de domingo en Maroñas

Con la presencia de seis yeguas se disputa el clásico Diana G3 este domingo en Maroñas. Ubicado en sexto término con horario de largada con gateras apostadas sobre la milla la potranca Truco E Flor llega a la cita como la candidata a la chapa más alta del semáforo.

Es que la defensora de las sedas Los Trico fue la mejor exponente local en el Ciudadad de Montevideo - Jorge Batlle G1 del pasado 6 de enero y desde entonces no se la vio con la de colores.

Antes de ello, tras caer ante Grandinata en junio, obtuvo el Asamblea Legislativa en noviembre para ir directo a la cita del 6 de enero donde fue la mejor local colocada.

Va en tiro ideal (la milla) contra adversarias fuertes, pero la hija de Verrazano tiene armas y fuerzas para llevarse la victoria.

La Belle Julia tras Reyes fue tercera de Sandrin Royal en el clásico Los Haras, baja distancia y quizás le venga bien, Sapacara ha corrido bien en grama y en arena, puede tornarse en rival de riesgo para ambas. Gata de Verano, Namaste India y Albion completan la nómina y pretenden no ser actrices de reparto y hacer valer sus tabuladas para definir la contienda estelar.

A las 17:20 y sobre pista verde se corre el clásico Chile (listado) en donde dos ejemplares que vienen de definir un clásico en misma pista pero sobre la milla bajan a un cortometraje y se postulan a la victoria.

Es que Ta-Valente y Figaro, primero y segundo del Guillermo Young, bajan de recorrido ante veloces de nota, si no sienten esas cuatro cuadras de menos se harán sentir de 250 a la meta ya que ambos corren de mitad de lote a retaguardia.

Mientras que la dama del lote se ha quedado en estos tiros y ha demostrado ser ligera de verdad, Grandinata anotó y va por hacerse respetar.

Son varios los que han ganado en estos tiros y pista, otros a la pista pero no al tiro, por ello luego de la triple fórmula elegida todos los que compiten, varios a cuatro cifras, pueden venirse.

Para los Criadores y propietarios hay plazos para los pagos de la Serie Campeones.

La prórroga de la primera cuota correspondiente a la generación 2024 vence el día 31 de marzo de 2026, el costo de la misma asciende a la suma de U$S 70 por producto. La segunda cuota correspondiente a la generación 2024 vence el 31 de marzo de 2026, el costo de la misma asciende a la suma de U$S 55 por producto.

Para los Propietarios la prórroga de la cuarta cuota correspondiente a la Generación 2023 vence el día 31 de marzo de 2026 y el costo de la misma asciende a la suma de U$S 100 por producto.

Todos los pagos deben realizarse en Red Pagos en cualquier Agencia del país (por “Serie de Campeones”). Por más información se puede acceder directamente a la web de campeones por vencimientos y pagos o enviar un mail.

El regreso del Bambino y los cambios en Maroñas

Tras su paso por los Estados Unidos el jinete José María Silva, radicado y trabajando en el circo pedrense, vuelve con la de colores este fin de semana en Florida, Las Piedras y Maroñas. El ganador del José Pedro Ramírez con Relento comienza de esta forma una nueva etapa de su vida profesional.

Mientras tanto en Maroñas hay novedades y también regresos ya que Everton Rodrigues deja el stud que maneja Ivo Pereira, figura Pablo Duarte, y vemos en los compromisos de monta que a varios de sus pupilos se los han confiado al aprendíz Santiago Baz (escuela de jockeys 2024) y al jockey Deividi Gaier.