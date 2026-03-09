Galikovic obtuvo el Manuel Quintela y sella su pasaporte para viajar al Latino de Monterrico

La gran jornada de domingo dio inicio en Rocha, en la segunda en la prueba de jocketas fue triunfo tras una excelente faena de Orina Bicha.

En el clásico Guillermo Young sobre pista verde y la milla fue victoria del candidato Ta-Valente que tras corta atropellada logró reducir la atropellada por flanco externo de su compañero de techo Figaro que llegó a un cuerpo del defensor de las sedas Hs. Taquary que detuvo los relojes en bueno 1´35”79. Jose Da Silva tras la carrera nos expresó “fue una carrera pareja, logré esconderlo lo máximo que pude, tiene una atropellada corta, busqué lugar y lo encontré faltando 200 metros, con Figaro son caballos parejos, ganamos bien con Ta-Valente” cerró diciendo el profesional tras obtener la victoria. Llegó en tercer lugar Maximus da Lagoa a cuerpo y medio dejando cerrar chapas Goldcross y Amaranto.

Con pasaje y visa a Monterrico el potrillo Galikovic ganó el clásico Manuel Quintela G3 de excelente forma en 2´07”76 al derrotar a Ave Royale por medio cuerpo en un final apasionante en donde el defensor de las sedas Hs. San Pedro mantuvo a raya a varios rivales que se le vinieron en la última cuadra para ganar la carrera más importante de la jornada para lograr la clasificación al Gran Premio Latinoamericano G1 a disputarse en Monterrico el domingo 26 de abril.

El pupilo de Facundo Santesteban venía de obtener cuatro triunfos en línea incluyendo el Carlos Reyles el pasado año. Tras ello obtuvo una carrera condicional para quedar listo para la prueba que obtuvo en la víspera, el entrenador muy contento con sus pupilos, Zerovinteum llegó tercero, nos confirmó que Galikovic viaja a Monterrico a defender a Maroñas en la carrera continental en Lima. Bravísisma la carrera de Ave Royale, fue 3° Zerovinteum medio largo cerrando el semáforo Olympic Olympic y Native Extreme.

Acto seguido se disputó el MEF - DGC G3 en donde Patriotica fue amplia ganadora con la guía de Jose Da Silva y presentada por el equipo Cintra. La hija de Trinniberg vino en fondo del lote para ir a la busca de la carrera en los 300 finales en donde sobre pasó a la puntera Bonita Johana que llegó tercera y Dua Lipa que fue escolta en 2´06”24 quedando cuarta Felicia.

