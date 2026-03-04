Quienes corren el clásico Manuel Quintela G3 en Maroñas que sella el pasaporte a Lima

Con 14 ejemplares en gateras este domingo se disputa en octavo término de la jornada el clásico Manuel Quintela G3 a las 18:10 horas que trata en esta ocasión como la clasificatoria para el próximo Latino de Monterrico.

Si buscamos un nombre de una animal con chance a ganar que no esté en las gateras no se encuentra ya que los mejores en arena y grama confrontarán fuerzas en una carrera que tiene en vilo a la grey burrera; es que el ganador se pondrá la camiseta celeste para defender a Maroñas en la icónica carrera itinerante que se disputará en Monterrico el 26 de abril.

Si buscan al mejor ejemplar en arena de fondo en Maroñas, a pesar de su derrota en el General Artigas, el nombre de Native Extreme sale a la palestra.

Si preguntan por el mejor fondista verde de Maroñas muchos mirarán hacia el bueno de Master of Puppets.

De ver quién nos defendió en el último Latino en grama en La Gavea salta el nombre de Olympic Olympic.

Si llevamos la óptica a ejemplares jóvenes que enfrentan por primera vez a los mayores con credenciales saltan los nombres de Galikovic y de su compañero de sedas y techo Zerovinteum sin olvidarnos de Turbo Ship.

Si giramos la cabeza y buscamos a un ejemplar que ha definido este tipo de pruebas y llevará partidarios a montones aparece el nombre de Sandigold.

Si hacemos historia y vemos quién ganó esta prueba el pasado año vemos el nombre de Siempre Feliz en carrera que tuvo a Supimpa TH y Steinkevjczuk en los papeles.

Si buscamos ganadores estelares en grama y volvemos a los tres años, Ave Royale entra en el tapete.

De ver tabuladas de dos participantes, otro tres años y otro mayor que vienen de tomarse la foto divisamos los nombres de Huracan y Elon Mask que justamente derrotó a Que Guapo que también será de la partida.

¿Prueba de trámite? Por supuesto que sí, con pingos que moverán los relojes desde el vamos, otros que empujarán y también de los otros que vendrán en retaguardia. A cinco días de la carrera podemos escribir que es la clasificatoria más pareja en la previa de las últimas que se han disputado en Maroñas para viajar a un Latino y eso que Olympic Olympic ganó por hocico y a Qué Guapo y Master of Puppets para viajar a La Gavea el pasado año.

