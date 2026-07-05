Isaac del Toro hizo historia para México en el Tour de Francia: Vingegaard conservó el liderazgo de la general

El mexicano Isaac del Toro ganó este domingo la segunda etapa del Tour de Francia que tuvo su final en la montaña de Montjuïc, en Barcelona. Superó en la llegada a su compañero de equipo, el esloveno Tadej Pogačar, mientras que el danés Jonas Vingegaard conservó el liderazgo de la clasificación general.

En su primera participación en el Tour, Del Toro consiguió un prestigioso triunfo tras acelerar en la última subida, mientras que Pogacar frenó un poco para no distanciarle y atravesó la meta abrazado al mexicano.

Del Toro firmó la primera victoria mexicana en la ronda gala en 37 años, desde Raúl Alcalá, un triunfo que el de la UAE (Team Emirates) calificó de "increíble"."Esto lo significa todo para mí, soy un privilegiado de estar en este equipo, que ha confiado en mí desde el primer momento. Este es el fruto del trabajo de todo el equipo, no me lo puedo creer, es una locura", dijo el mexicano.

Del Toro agradeció en especial a Pogačar, quien le permitió ganar: "No sabes lo que significa para mi y para mi país. Es algo increíble". Por detrás del dúo de UAE, estuvo el belga Remco Evenepoel quien cruzó la meta en la tercera ubicación, por delante de Vingegaard y del danés Thomas Johannesen.

Vingegaard sigue primero en la clasificación general con 6 segundos sobre Pogačar, que pasa al segundo puesto, mientras que Evenepoel es tercero a 15 segundos. Del Toro es cuarto a 16 y el español Juan Ayuso, que cruzó undécimo la línea de meta a 3 segundos del ganador, se coloca quinto a 19 del líder, por delante del francés Paul Seixas a 42.

Por último, del Toro recordó el enfrentamiento de la selección mexicana de fútbol que esta noche se juega como anfitrión el pase a cuartos de final del Mundial contra Inglaterra. "Tenemos a once futbolistas que esta noche tienen que pasar a cuartos. Estar al mismo nivel de la selección en la carrera más importante del mundo es un sueño", comentó el corredor de 23 años.

Tercera etapa del Tour de Francia: cuándo y dónde se disputa

La tercera etapa del Tour de Francia tendrá lugar el lunes 6, pero se verá adaptada y discurrirá sin público en su parte por territorio francés, debido a la movilización de efectivos para apagar un incendio en los Pirineos Orientales, anunció en conferencia de prensa Pierre Regnault de la Mothe, prefecto de ese departamento al otro lado de la frontera con Cataluña.

Con salida en Granollers (cerca de Barcelona), la etapa contará con 195,9 kilómetros y supondrá el ingreso del pelotón a territorio francés luego de dos primeras etapas por los alrededores de Barcelona (noreste de España).

Con información de EFE