Biguá fue amo y señor del Campeonato Nacional de piscina corta: repasá los récords absolutos que se obtuvieron

El pasado fin de semana se llevó a cabo el Campeonato Nacional de Natación de piscina corta, donde Biguá logró gritar campeón.

El Pato de Villa Biarritz fue el mejor de los 14 participantes. Los otros 13 equipos que dijeron presente fueron: Olimpia, Banco República, Banco de Previsión Social, Remeros Mercedes, Plaza Colonia, Remeros Paysandú, Remeros Salto, FUN, Hebraica y Macabi, Intendencia de Maldonado, Intendencia de San José, Lomas de Zamora y Plaza de Deportes Número 7.

Los récords

A la hora de referirse a los récords nacionales absolutos, el podio estuvo compuesto por tres nadadores del Pato de Villa Biarritz. Estos fueron Diego Aranda en los 50 metros libres con un tiempo 21’65, Leo Nolles en los 50 metros espalda con 25’12 y Manuel Machado en los 200 metros de pecho con 2:15’30.

Luego siguieron Angelina Solari del Club Olimpia en 200 metros libre con un crono de 2:02’40, Abril Aunchayna de Biguá en 200 metros espalda con 2:13’07, Nicole Frank de FUN en 50 metros pecho con 31’79.

Asimismo, Frank logró otra marca pero en 100 metros pecho con 1:08’56 y por último quedó Pilar Cañedo de Olimpia en 1500 metros libres con 17:17’21.

Campeonato Nacional de piscina corta. Foto: gentileza Biguá.

Biguá también dominó en tres de cuatro carreras de relevos en equipo, que están compuestas por cuatro nadadores. El Pato se adjudicó la 4x50 libre masculino con un tiempo de 1:28’20 gracias a Nolles, Aranda, Mateo Gómez y Ben Nolles.

Además, se llevó el 4x50 combinado masculino con un tiempo de 1:38’46 por los nadadores Juan Ignacio Saint Upery, Manuel Machado, Nolles y Aranda.

La última que obtuvo el Pato fue el 4x100 libre masculino con un tiempo 3:20’99 por Aranda, Ben Nolles, Leo Nolles y Gómez.

Por último, Olimpia se quedó con la 4x100 libre femenino por 3:51’04 con Luciana de Armas, Belén Zeballos, Manuela Stenger, Angelina Solari.