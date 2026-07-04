El otro Mundial: más de 85 uruguayos viajarán a Suecia para disputar la Gothia Cup 2026

Mientras la atención del planeta está puesta en el Mundial 2026, en Suecia miles de niños y adolescentes se preparan para vivir su propia Copa del Mundo. Del 12 al 18 de julio se disputará una nueva edición de la Gothia Cup, el torneo de fútbol juvenil más importante e internacional del planeta, y Uruguay volverá a decir presente con una numerosa delegación.

La competencia se desarrolla cada año en la ciudad de Gotemburgo y reúne a cerca de 2.000 equipos provenientes de más de 90 países. Durante una semana, la ciudad sueca se transforma en una verdadera capital del fútbol juvenil, con partidos en decenas de canchas, una ceremonia inaugural de nivel internacional y miles de jóvenes compartiendo una experiencia que trasciende lo deportivo.

En esta edición, más de 85 futbolistas uruguayos viajarán para representar al país defendiendo los colores de Club Seminario, Carrasco Lawn Tennis y Colegio Areteia, una de las delegaciones celestes más numerosas de los últimos años.

Club Seminario en La Gothia Cup en 2025

La Gothia Cup está dirigida a jugadores y jugadoras de entre 11 y 19 años y es considerada por muchos como el “Mundial Juvenil”. No solo por la cantidad de equipos y países participantes, sino también por el ambiente multicultural que se vive durante toda la semana.

Los jóvenes se alojan en centros educativos junto a delegaciones de diferentes partes del mundo, comparten comidas, actividades recreativas y conocen otras culturas a través del deporte. Para muchos, se trata de la primera experiencia internacional de sus vidas y de un recuerdo que los acompañará para siempre.

Delegación uruguaya con la delegación sueca en La Gothia Cup en 2025

Más allá de la competencia, el torneo promueve valores como el respeto, la convivencia y el intercambio cultural. Cada jornada ofrece muchos partidos simultáneos y la posibilidad de enfrentar rivales de continentes muy diferentes, algo poco habitual para futbolistas de estas edades.

Otro aspecto que distingue a la Gothia Cup es el fuerte acompañamiento de la comunidad uruguaya residente en Europa. En ediciones anteriores, cientos de compatriotas se acercaron a las canchas para alentar a las delegaciones celestes, generando un clima muy similar al de un torneo de selecciones.

Las tribunas se llenan de banderas uruguayas, camisetas celestes y canciones que convierten cada partido en una verdadera fiesta, incluso a más de 11.000 kilómetros de Montevideo.

Durante una semana, Gotemburgo volverá a respirar fútbol. Y para decenas de jóvenes uruguayos, la Gothia Cup representará mucho más que un torneo: será la oportunidad de vivir su propio Mundial, competir contra equipos de todo el planeta y llevar el nombre de Uruguay a uno de los eventos juveniles más importantes del deporte.