Emiliano Lasa ganó la medalla de oro en salto largo del Panamericano de atletismo y clasificó a Lima 2027

Uruguay comenzó con una gran noticia su participación en el Campeonato Panamericano de Atletismo de Medellín 2026. Emiliano Lasa conquistó la medalla de oro en salto largo tras alcanzar una marca de 7,99 metros en su sexto y último intento, resultado que además le permitió asegurar su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

El atleta de 36 años volvió a demostrar su vigencia en una de las competencias más importantes del continente. Después de una serie pareja, reservó su mejor salto para el final y superó por apenas dos centímetros al colombiano Arnovis Dalmero, que obtuvo la medalla de plata con 7,97 metros. El estadounidense William Williams completó el podio con un registro de 7,90 metros.

Lasa abrió la competencia con un salto de 7,62 metros, luego registró un intento de 5,24, continuó con marcas de 7,61 y 7,67 metros, además de un salto nulo, antes de alcanzar los 7,99 metros que le dieron el primer lugar. La marca representa además su mejor registro de la temporada.

El Campeonato Panamericano de Medellín reúne a más de 700 atletas de cerca de 30 países y forma parte del calendario oficial de World Athletics dentro de la categoría “A”, la máxima clasificación para competencias continentales. Los resultados otorgan puntos para el ranking mundial y sirven como clasificación para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

La delegación uruguaya está encabezada por el presidente de la Confederación Atlética del Uruguay, Iván García, junto al entrenador Víctor Bentancor. Además de Emiliano Lasa, el equipo celeste está integrado por Déborah Rodríguez (800 metros), Lorena Aires (salto alto), Gonzalo Gervasini (1.500 metros), Adrián Nicolari (100 y 200 metros) y Matías González (800 metros).

Delegación uruguaya para el Campeonato Panamericano de Atletismo Medellín 2026 gub.uy

En la primera jornada también compitió Nicolari en los 100 metros llanos, donde marcó un tiempo de 10"53 y finalizó quinto en su serie. Este sábado volvió a salir a la pista para disputar la prueba de los 200 metros con 21"66 para ser nuevamente quinto en su serie.

La actividad de Uruguay continuará este domingo con la participación de Déborah Rodríguez en los 800 metros, una de las principales cartas de la delegación, mientras que Lorena Aires buscará destacarse en la prueba de salto alto. Con el oro de Emiliano Lasa, la representación celeste ya dejó su primera gran huella en Medellín y sumó un título continental que reafirma al saltador como uno de los referentes históricos del atletismo uruguayo.