Liga Metropolitana de Voleibol: se disputaron las finales femeninas y masculinas del Torneo Apertura 2026
Centro de Desarrollo de Voleibol, Bohemios y Hebraica Macabi fueron los ganadores al término del primer semestre en las distintas categorías de la competencia.
El pasado fin de semana se disputaron las finales de la Liga Metropolitana de Voleibol donde tres categorías femeninas y dos masculinas tuvieron su cierre en el marco del Torneo Apertura 2026. Los equipos de Centro de Desarrollo de Voleibol, Bohemios y Hebraica Macabi se consagraron.
En la categoría de Sub 15 femenina, Centro de Desarrollo de Voleibol volvió a mostrar su dominio alcanzando el pentacampeonato. Luego de quedar como líder en la fase regular por delante de Bohemios, superaron a Unión Vecinal Azul y Lagomar, respectivamente, por lo que se enfrentaron en la final disputada en el gimnasio de CDV Ugab y se saldó con un 3-2.
A nivel de la categoría Sub 17 se repitió la final y también el ganador, que logró el tricampeonato consecutivo. Luego de liderar la fase regular y vencer a Biguá en semifinales, Centro de Desarrollo de Voleibol se impuso por 3-0 a Bohemio que tras cerrar tercero en la tabla dejó por el camino a Lagomar en el partido previo a la definición, también jugada en el gimnasio de CDV Ugab.
Bohemios se pudo quitar la espina en Sub 19 porque se quedó con el título, aunque en este caso no fue enfrentando a Centro de Desarrollo de Voleibol, al que venció 3-0 en semifinales luego de liderar la tabla. En dicha categoría la definición fue ante Biguá que había dejado por el camino a Juan Ferreira, aunque el Pato cayó 3-0 ante el albimarrón.
Pasando a la disciplina masculina, Centro de Desarrollo de Voleibol lideró la fase regular de la Sub 17 y se terminó consagrando luego de enfrentar a Bohemios en la final, que los encontró al dejar por el camino a Hebraica Macabi y Club Banco República, respectivamente. CDV se impuso por 3-0 ante el albimarrón en el gimnasio del CDV Malvín Alto.
En el marcó de la Sub 19 masculina, Hebraica Macabi venció 3-0 a Deportivo de la Costa en semifinales, mientras que Olimpia dejó por el camino a Club Banco República, por lo que ambos se midieron en la final disputada en el CDV Malvín Alto. Allí el Macabeo se quedó con el título al superar 3-0 al Alas Rojas de Colón.
Uruguay organizó el Sudamericano de Newcom y la Celeste fue vicecampeona
El pasado fin de semana se desarrolló el Sudamericano de Newcom, categoría +50 mixta. Se trata de un voleibol adaptado para adultos y que poco a poco va ganando terreno en Uruguay, al punto que recibió la competencia en la que participaron equipos de Chile, Paraguay y Argentina.
El renovado Estado 4 de Julio fue quien recibió la competencia organizada por la Federación Uruguaya de Voleibol tras contar con el apoyo de la Intendencia Municipal de Paysandú y de la Secretaría Nacional del Deporte.
Con una selección de jugadores de todo el país, Uruguay finalizó en la segunda posición luego de disputar la final frente a Argentina, tras ser los dos mejores de la fase regular que se disputó enfrentando a todos contra todos a dos ruedas con partidos al mejor de tres sets y con parciales a 15 puntos.
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