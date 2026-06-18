Liga Metropolitana de Voleibol: se disputaron las finales femeninas y masculinas del Torneo Apertura 2026

El pasado fin de semana se disputaron las finales de la Liga Metropolitana de Voleibol donde tres categorías femeninas y dos masculinas tuvieron su cierre en el marco del Torneo Apertura 2026. Los equipos de Centro de Desarrollo de Voleibol, Bohemios y Hebraica Macabi se consagraron.

En la categoría de Sub 15 femenina, Centro de Desarrollo de Voleibol volvió a mostrar su dominio alcanzando el pentacampeonato. Luego de quedar como líder en la fase regular por delante de Bohemios, superaron a Unión Vecinal Azul y Lagomar, respectivamente, por lo que se enfrentaron en la final disputada en el gimnasio de CDV Ugab y se saldó con un 3-2.

A nivel de la categoría Sub 17 se repitió la final y también el ganador, que logró el tricampeonato consecutivo. Luego de liderar la fase regular y vencer a Biguá en semifinales, Centro de Desarrollo de Voleibol se impuso por 3-0 a Bohemio que tras cerrar tercero en la tabla dejó por el camino a Lagomar en el partido previo a la definición, también jugada en el gimnasio de CDV Ugab.

Bohemios se pudo quitar la espina en Sub 19 porque se quedó con el título, aunque en este caso no fue enfrentando a Centro de Desarrollo de Voleibol, al que venció 3-0 en semifinales luego de liderar la tabla. En dicha categoría la definición fue ante Biguá que había dejado por el camino a Juan Ferreira, aunque el Pato cayó 3-0 ante el albimarrón.

Pasando a la disciplina masculina, Centro de Desarrollo de Voleibol lideró la fase regular de la Sub 17 y se terminó consagrando luego de enfrentar a Bohemios en la final, que los encontró al dejar por el camino a Hebraica Macabi y Club Banco República, respectivamente. CDV se impuso por 3-0 ante el albimarrón en el gimnasio del CDV Malvín Alto.

En el marcó de la Sub 19 masculina, Hebraica Macabi venció 3-0 a Deportivo de la Costa en semifinales, mientras que Olimpia dejó por el camino a Club Banco República, por lo que ambos se midieron en la final disputada en el CDV Malvín Alto. Allí el Macabeo se quedó con el título al superar 3-0 al Alas Rojas de Colón.

Uruguay organizó el Sudamericano de Newcom y la Celeste fue vicecampeona

El pasado fin de semana se desarrolló el Sudamericano de Newcom, categoría +50 mixta. Se trata de un voleibol adaptado para adultos y que poco a poco va ganando terreno en Uruguay, al punto que recibió la competencia en la que participaron equipos de Chile, Paraguay y Argentina.

El renovado Estado 4 de Julio fue quien recibió la competencia organizada por la Federación Uruguaya de Voleibol tras contar con el apoyo de la Intendencia Municipal de Paysandú y de la Secretaría Nacional del Deporte.

Con una selección de jugadores de todo el país, Uruguay finalizó en la segunda posición luego de disputar la final frente a Argentina, tras ser los dos mejores de la fase regular que se disputó enfrentando a todos contra todos a dos ruedas con partidos al mejor de tres sets y con parciales a 15 puntos.