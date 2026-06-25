Pánico en el Estadio Universitario de Caracas: captan el momento en que sismos interrumpen partido de béisbol

Durante la noche del miércoles Venezuela fue sacudida por dos impactantes terremotos de entre 7,2 y 7,5 de magnitud, que se registraron con un minuto de diferencia. El fenómeno provocó derrumbes de edificios y casas, cortes de energía eléctrica y evacuaciones masivas en distintas partes del país.

En este contexto, un partido de la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP) que se disputaba en el Estadio Universitario de Caracas tuvo que ser suspendido y el momento de pánico que se vivió en el lugar quedó registrado en la trasmisión en vivo y en recortes de videos que inmediatamente comenzaron a circular en redes sociales.

El encuentro entre Marineros de Carabobo y Senadores de Caracas recién comenzaba cuando el suelo empezó a sacudirse. El impacto del sismo quedó registrado en una secuencia impactante: en pleno juego, los peloteros en el home plate interrumpen la acción con desconcierto, el receptor y el umpire abandonan sus posiciones y, en segundos, el pánico se apodera del terreno de juego mientras las cámaras de la transmisión captan el violento bamboleo de la estructura del estadio.

El sismo, que ocurrió alrededor de las 18:00 hora local y sorprendió a los beisbolistas en pleno juego, no fue un hecho aislado: según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), se trató de dos terremotos de entre 7,2 y 7,5 de magnitud, registrados con menos de un minuto de diferencia, con epicentro cerca de Morón, sobre la costa caribeña venezolana. Ambos movimientos se produjeron a escasa profundidad —13 y 10 kilómetros respectivamente—, lo que explica que se haya sentido con tanta intensidad incluso dentro del estadio.

El temblor que vivieron los jugadores en pleno partido fue apenas una postal de un fenómeno que se sintió en Caracas, Carabobo y Yaracuy. Mientras en el estadio la gente corría hacia el campo para buscar un espacio abierto y protección, en otros puntos de Caracas la situación era mucho más compleja.

Si bien hasta el momento no existe comunicado por parte de la Liga Mayor de Beisbol Profesional de Venezuela sobre algún incidente entre los jugadores o aficionados dentro o alrededor del recinto que tiene capacidad para poco más de 25,000 asistentes, en sus redes sociales si publicaron el listado con los principales hospitales y clínicas que trabajan ante la emergencia.

La Nación/GDA