Terremoto en Venezuela: declaran estado de emergencia y confirman al menos 32 fallecidos y más de 700 heridos

Venezuela está en estado de emergencia, luego de los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 -con apenas 39 segundos de diferencia entre uno y otro- que sacudieron el centro del país, y que se sintió en Colombia. La presidenta encargada Delcy Rodríguez, informó que al menos 32 personas han perdido la vida y más de 700 resultaron heridas como consecuencia de dos sismos que sacudieron el país, causando daños materiales aún no cuantificados.

"A esta hora, tenemos reportes de 32 fallecidos sin contar aún con la cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia tanto de hospitales públicos como de centros de salud privados", declaró la mandataria en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Rodríguez señaló que La Guaira, un estado costero en el norte del país y vecino a Caracas, es el estado más afectado por los terremotos registrados este miércoles, al advertir que hay "decenas" de edificios colapsados. "Podemos decir que el estado La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre", subrayó la presidenta, quien compareció acompañada, entre otros funcionarios, por el titular del Parlamento, su hermano Jorge Rodríguez, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

Los dos fuertes sismos casi consecutivos provocaron la destrucción de edificios, heridos y escenas de pánico en Caracas y otras partes del país.

Un primer sismo de magnitud 7,2 tuvo su epicentro 21 km al oeste de Morón a las 19.04 de Uruguay (18.04 en Venezuela) y fue seguido casi un minuto después por otro más fuerte de magnitud 7,5 a unos kilómetros de distancia, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en X. Los temblores se sintieron hasta Colombia.

Las escenas en Caracas eran de destrucción y pánico, según una periodista de la AFP, que vio un inmueble de 22 plantas completamente destruido en el barrio de Altamira. Personas afuera gritaban los nombres de sus familiares y algunos voluntarios subían a los escombros. “Necesitamos linternas”, decía uno de ellos, al caer la noche.

Según el ministro del Interior, Diosdado Cabello, son varios los inmuebles que se derrumbaron en la capital y hay heridos. “Tenemos algunos lesionados”, agregó.

Equipos de rescate buscan entre los escombros de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas el 24 de junio. Foto: AFP

En un centro comercial muy concurrido de Altamira, el piso empezó a temblar, cayeron estanterías en las tiendas y la gente salió corriendo en masa hacia la calle.

Varias zonas quedaron sin energía eléctrica. Muchas calles estaban llenas de vidrios caídos de las ventanas. Las personas que abandonaron edificios en Caracas esperaban en la calle antes de regresar a sus oficinas y hogares, temerosas de eventuales nuevas réplicas.

Los temblores dañaron parte de las instalaciones del aeropuerto internacional de La Maiquetía, en La Guaira, a unos 40 km de Caracas, según imágenes de usuarios en las redes sociales que mostraban mampostería del techo de una terminal cayendo y gente asustada corriendo.

Equipos de rescate buscan víctimas entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto que sacudió Caracas. Foto: AFP

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía fue cerrado por sufrir graves daños.

El sismo de ayer se sintió de manera más fuerte también en los estados Trujillo, Carabobo, Miranda, y La Guaira.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un “doblete sísmico”, un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona, por lo que la información oficial fue actualizada para identificar al sismo de magnitud 7,5 como el evento principal. Además, el Sistema de Alerta de Tsunamis canceló la alerta emitida para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras el terremoto registrado cerca de las costas de Venezuela.

Un fuerte sismo sacudió Venezuela y provocó el derrumbe de edificios y escenas de pánico en Caracas. Foto: AFP.

“NO hay tsunami, NO hay peligro por un reciente terremoto” cerca de la costa de Venezuela, indicó en X el sistema de alerta de tsunamis de Estados Unidos, que emite pronósticos meteorológicos oficiales.

Venezuela es sacudida por temblores con frecuencia. Los terremotos más fuertes en los tiempos recientes fueron los de Cariaco en 1997, que causó 73 muertos, y el de Caracas en 1967, con 236 fallecidos.

El último sismo similar que tuvo lugar en Venezuela fue en 2018, de una magnitud de 7,3 en el estado de Sucre y afectó a al menos diez países de la región, incluyendo Brasil, Guyana y varias islas del Caribe.

El sismo de ayer se sintió incluso en la capital colombiana, Bogotá, donde las lámparas se balancearon, sonaron las alarmas y algunos vecinos evacuaron los edificios por precaución. EFE, AFP

Una mujer y un niño reaccionan en la calle tras un terremoto en Caracas el 24 de junio de 2026. MANAURE QUINTERO/AFP fotos

“Hoy más unidos que nunca”

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado expresó su solidaridad con los afectados por el terremoto registrado en Venezuela y pidió fortaleza y unidad para los ciudadanos en medio de la emergencia. En un mensaje en la red social X aseguró que sus “oraciones” están con “cada hogar venezolano” en estas “horas de angustia” y expresó su deseo de que “la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan” ante este “difícil momento”. “Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a nuestros hogares. Hoy, más unidos que nunca”, escribió Machado.