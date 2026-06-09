En plena crisis económica, un fuerte terremoto sacudió Cuba: no se reportaron víctimas ni daños materiales

Un fuerte sismo sacudió ayer lunes el oeste de Cuba, incluida La Habana, sin que se reporten víctimas ni daños, según las autoridades.

El temblor alcanzó una magnitud de 6,1 y se produjo a unos 100 kilómetros del extremo occidental de la isla, según el Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS).

“No se reportan, hasta el momento, daños materiales ni víctimas”, indicaron las autoridades, precisando que el sismo se sintió en toda la región occidental del país, con especial intensidad en las provincias de Pinar del Río y La Habana.

Periodistas de la AFP en la capital cubana sintieron sacudidas durante unos 20 segundos que obligaron a los habitantes a salir de los edificios.

El 8 de junio de 2026, varias personas caminan por una calle decorada con banderas de México y Cuba en La Habana. Foto: AFP

“Al principio solo me sentí mareada; no se me ocurrió que fuera un terremoto, nunca había vivido algo así”, contó a la AFP Carmel Delgado, economista de 47 años en La Habana. “Pero una vez que nos dimos cuenta de lo que podía ser, salimos rápido”, añadió esta trabajadora de la capital, donde viven 1,7 millones de personas.

Las autoridades cubanas indicaron que el sismo fue percibido “en todo el oeste del país” y, según periodistas de la AFP, incluso en Florida, en el sureste de Estados Unidos.

Los terremotos suelen ser más frecuentes en el este Cuba, situada en el límite de las placas tectónicas del Caribe y de América del Norte. Este sismo ocurre en un momento en que la isla atraviesa una grave crisis económica y social, en medio de sanciones estadounidenses, incluido un bloqueo petrolero de facto impuesto por Washington.

El jueves, el representante de la ONU en la isla dio la voz de alarma sobre la creciente situación de “emergencia humanitaria” que atraviesa el país, de 9,6 millones de habitantes, describiendo un “cóctel explosivo” justo cuando comienza la temporada de huracanes. AFP