Candidato a Congreso de EE.UU. se reúne con nieto de Raúl Castro: él cree que "hay que abrir Cuba a los negocios"

Un empresario estadounidense y aspirante republicano al Congreso se reunió en La Habana con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro, para explorar oportunidades de negocios.

Vic Mellor, de 57 años y aspirante a la Cámara de representantes en noviembre por el estado de Rhode Island, dijo a la AFP que conversó “durante varias horas” el jueves en la noche con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, como parte de una visita a la isla que concluyó este viernes.

Rodríguez Castro, coronel del ministerio del Interior y jefe de seguridad personal de su abuelo, ha sido señalado por medios estadounidenses por desempeñar un papel clave en las conversaciones en curso entre Cuba y Estados Unidos, aunque no ostenta cargos en el gobierno cubano.

“Me reuní con Raúl (Guillermo Rodríguez Castro), y su visión de abrir Cuba a los negocios coincide con la mía (...) Es tiempo de cambio, y Raúl (Guillermo Rodríguez Castro) también lo cree. Estamos viviendo tiempos históricos”, comentó Mellor.

Vic Mellor, empresario estadounidense y candidato al Congreso, observa un coche clásico americano en La Habana. Foto: AFP

Rodríguez Castro "está en comunicación con el gobierno de Estados Unidos" y "entiende que la cooperación empresarial con Estados Unidos es clave para la prosperidad de Cuba", añadió el empresario que dijo manejar alrededor de 10 negocios en los sectores médico y de los medios de comunicación en Estados Unidos.

Las relaciones entre La Habana y Washington se han tensado desde enero, tras la imposición por parte de Estados Unidos de un bloqueo petrolero a la isla y sanciones contra entidades y dirigentes cubanos, así como la imputación del expresidente Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos avionetas de una organización anticastrista con sede en Miami. AFP