Detectan una fractura masiva bajo el Océano Pacífico que amenaza con transformar la Tierra

Una serie de investigaciones geológicas recientes encendieron las alarmas en la comunidad científica internacional al detectar una fractura sin precedentes en la corteza terrestre, específicamente bajo el Océano Pacífico. Este fenómeno, que ocurre a profundidades abisales, no solo representa un hito en el estudio de la tectónica de placas, sino que plantea una amenaza real de reconfiguración estructural del planeta a largo plazo, desafiando las proyecciones cartográficas actuales.

El estudio, que analiza el comportamiento de las fallas submarinas, indica que la presión interna del manto está generando tensiones que la litósfera ya no puede contener.

Según los expertos del Experimento de Imágenes Sísmicas de Cascadia (CASIE21), cuyos hallazgos fueron publicados recientemente en la revista Science Advances, este proceso de fragmentación podría acelerar el desplazamiento de las masas continentales, alterando no solo la geografía visible, sino también las corrientes oceánicas y los patrones climáticos globales en los próximos milenios.

El impacto de la fractura en la tectónica global

La grieta detectada se extiende por miles de kilómetros y sugiere que la Placa del Pacífico está experimentando un proceso de división interna.

“Esta es la primera vez que tenemos una imagen clara de una zona de subducción en pleno proceso de desaparición”, explicó Brandon Shuck, profesor adjunto de la Universidad Estatal de Luisiana y autor principal del estudio.

Para ilustrar la complejidad del proceso, el investigador comparó la dinámica de las placas con un accidente ferroviario prolongado. “En lugar de colapsar de golpe, la placa se está desintegrando poco a poco, creando microplacas más pequeñas y nuevos límites. Así que, en vez de un gran accidente, es como ver un tren descarrilar lentamente, vagón a vagón”, señaló Shuck en diálogo con ScienceDaily.

Contexto tectónico de la zona de subducción del norte de Cascadia Foto: American Association for the Advancement of Science

Consecuencias a largo plazo en el mapa mundial

El estudio, que integra imágenes sísmicas de penetración profunda con catálogos de sismicidad regional, detalla cómo las grandes grietas fracturan la placa de Juan de Fuca. Según el análisis científico, existe una falla de aproximadamente 75 kilómetros de longitud que fractura el terreno de forma activa. Aunque el proceso genera preocupación por posibles repercusiones geológicas, como terremotos o erupciones, los científicos sostienen que la fractura se expande con una lentitud extrema, estimada en una escala de millones de años. “Aún no se ha desprendido por completo, pero está cerca de hacerlo”, advirtió Shuck, con lo que detalló que la falta de actividad sísmica en ciertas zonas, a pesar de la grieta, confirma que algunos fragmentos ya se separaron, por lo que dejaron de producir tensiones volcánicas o sísmicas al no estar vinculados a la placa principal.

La investigación también explica el ciclo de vida tectónico: históricamente, las zonas de subducción actúan como motores geológicos, lo que quiere decir que cuando una dorsal oceánica se aproxima a una fosa, la litosfera joven, más cálida y flotante, resiste la subducción. Este fenómeno es el que impulsó la fragmentación observada en Cascadia. Suzanne Carbotte, científica del Observatorio Terrestre Lamont-Doherty, precisó que si bien el conocimiento sobre la desaceleración de las placas existía, nunca se había observado con tal claridad. “Estos nuevos hallazgos nos ayudan a comprender mejor el ciclo de vida de las placas tectónicas que dan forma a la Tierra”, afirmó Carbotte, con lo que enfatizó la importancia de integrar estos datos en los modelos de riesgos sísmicos para el noroeste del Pacífico.

Planeta Tierra desde el espacio.

El informe subraya que, aunque este desgarro es una rareza geológica, no altera inmediatamente los riesgos de tsunamis o terremotos de gran magnitud en la región. No obstante, permite comprender cómo antiguos fragmentos tectónicos, como los hallados en Baja California, se formaron mediante procesos similares. La fragmentación, marcada por una red de fallas profundas que penetran hasta el manto, funciona como un sistema de segmentación.

La inminente terminación de la subducción en esta área específica es un recordatorio de que la configuración terrestre es dinámica, ya que transforma continentes y el lecho marino de forma continua pero imperceptible para la escala humana. El seguimiento de estas fallas y su interacción con la sismicidad regional sigue como la prioridad científica para anticipar futuros cambios en la estructura de la corteza.

Con información de La Nación/GDA