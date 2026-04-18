¿Llegará un "super El Niño" a Uruguay? La advertencia climática que pone en alerta a los expertos

¿Tendremos entre 2026 y 2027 un "súper El Niño"? El científico James Hansen y otros expertos en meteorología advierten en una investigación que es evidente que habrá un evento de El Niño en el periodo y los datos actuales indican que será fuerte, aunque todavía falta tiempo para determinar si será "super", como algunos pronostican.

En su trabajo, publicado esta semana, detallan que el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF, por su signa en inglés) ya ha emitido pronósticos que apuntan a un evento intenso que alcanzaría su punto máximo a principios de 2027.

En tanto, lo comparan con un artículo publicado por Kimberley Reid, investigadora postdoctoral en Ciencias Atmosféricas en la Universidad de Melbourne, quien detalló en un reciente artículo para The Conversation quien aconseja "esperar hasta finales de otoño o principios de invierno" del hemisferio sur "antes de tomar en serio dichas predicciones".

Calentamiento global y su efecto en El Niño

"El Niño tiene un efecto aún mayor en combinación con el calentamiento global actual. Por ejemplo, se ha encontrado que la combinación de un El Niño con olas de calor marinas cada vez más frecuentes da como resultado ciclones tropicales que producen consistentemente mayores velocidades máximas de viento, marejadas ciclónicas y tasas de precipitación", apunta la investigación.

Los investigadores de la Universidad de Columbia agregan en su trabajo "Super-duper El Niño" que "el índice Niño3.4 (anomalía de la temperatura de la superficie del mar en una franja ecuatorial del Pacífico)" está subestimando los efectos de este fenómeno, y "el análisis de calor de los primeros 300 metros del Pacífico ecuatorial es una mejor medida de su fuerza".

Calor del océano superior (300 m) en función del tiempo (eje vertical) y la longitud (gráfico de la izquierda). El tiempo abarca desde mayo de 2025 en la parte superior hasta abril de 2026 en la parte inferior. El diagrama similar de la derecha muestra anomalías del viento ecuatorial; el amarillo-rojo representa un aumento de los vientos del oeste, y el azul, de los vientos del este.⁸ El Pacífico occidental se encuentra en el lado izquierdo de ambos gráficos. Gráficas: James Hansen

"Además, las anomalías de temperatura a 300 m proporcionan un tiempo de ventaja 4 meses mayor en su predicción del cambio de temperatura global", explican los científicos que, con base en esta medición, entienden que los datos son consistentes con que llegará El Niño en 2026 y podría ser "Super El Niño" en 2027.

Hansen, exdirector del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA y profesor adjunto en el Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Columbia, publicó su trabajo junto a Pushker Kharecha, Dylan Morgan y Jasen Vest.

Fase neutra y llegada de El Niño a Uruguay

El fenómeno de La Niña llegó a su fin en febrero en Uruguay y dio inicio a una fase de neutralidad. "Esto significa que vamos a tener un ‘clima normal’ en otoño e invierno", explicó a El País el meteorólogo Mario Bidegain. Respecto a las lluvias, "esta deficiencia registrada en los últimos meses debería empezar a desaparecer, aunque hay un déficit acumulado", agregó.

¿Qué es El Niño y cómo puede afectar a Uruguay?

El fenómeno de El Niño se da cuando la superficie del océano pacífico tropical o ecuatorial se calienta y alcanza anomalías positivas superior al medio grado Celsius durante por lo menos cinco períodos consecutivos de anomalías móviles trimestrales.

Posibles efectos de El Niño en Uruguay Foto: Inumet

"Cuando la situación es contraria, y presenta anomalías negativas por debajo de menos medio grado, estamos frente a la fase fría del fenómeno de El Niño, y en este caso se denomina La Niña", detalló el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

En nuestra región, en fenómeno de El Niño se asocia con precipitaciones por encima de lo normal entre setiembre y enero, explicó Inumet.