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El pronóstico para el sábado 18 de abril de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

En Montevideo y el Área Metropolitana la temperatura mínima será de 17°C y la máxima de 23°C. No se esperan precipitaciones.

El País
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17/04/2026, 19:07
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Tormenta sobre Montevideo.
Rambla de Montevideo.
Foto: archivo El País.

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el sábado 18 de abril se prevé una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 13°C y los 26°C a nivel nacional.

En la zona Noroeste, la mañana se presentará con disminución de nubosidad y presencia de nieblas y neblinas. Hacia la tarde y la noche el cielo estará claro a algo nuboso, con neblinas. Los vientos serán variables, inicialmente entre 0 y 10 km/h, afirmándose del este entre 10 y 20 km/h. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima de 26°C.

Para el Noreste, se espera una mañana con disminución de nubosidad y formación de nieblas y neblinas. Durante la tarde y la noche el cielo estará claro a algo nuboso, persistiendo las nieblas y neblinas. Los vientos soplarán del suroeste entre 10 y 30 km/h, luego variables entre 0 y 10 km/h. La temperatura mínima será de 13°C y la máxima de 26°C.

En el Suroeste, la mañana comenzará con disminución de nubosidad y presencia de nieblas y neblinas. En la tarde y noche el cielo estará claro a algo nuboso, con períodos nubosos y neblinas junto a bancos de niebla. Los vientos serán del oeste entre 10 y 20 km/h, con períodos variables entre 0 y 10 km/h, rotando del oeste al norte en iguales intensidades. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima de 26°C.

Inumet cesó alerta por fuertes vientos; meteorólogos anuncian mejora para el fin de semana

Para la región Centro-Sur, la mañana tendrá disminución de nubosidad con neblinas y bancos de niebla. En la segunda mitad del día se prevé un cielo claro a algo nuboso, con períodos nubosos y presencia de nieblas y neblinas. Los vientos soplarán del suroeste entre 10 y 30 km/h, luego del suroeste al noroeste entre 10 y 20 km/h, con períodos variables entre 0 y 10 km/h. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima de 25°C.

En el Este, la mañana presentará disminución de nubosidad con neblinas. Se prevén vientos del suroeste entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras, disminuyendo a períodos variables entre 0 y 10 km/h. Durante la tarde y la noche el cielo estará claro a algo nuboso, con nieblas y neblinas. Los vientos serán del suroeste y oeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima de 25°C.

Punta del Este.
Punta del Este.
Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.

En Punta del Este, la mañana mostrará disminución de nubosidad con vientos del suroeste entre 20 y 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h. Hacia la tarde y la noche el cielo estará claro a algo nuboso, con neblinas. Los vientos rotarán del suroeste y oeste entre 10 y 30 km/h. La temperatura mínima será de 19°C y la máxima de 21°C.

Para Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana se presentará con disminución de nubosidad y neblinas. En la tarde y la noche el cielo estará claro a algo nuboso, con períodos nubosos y neblinas junto a bancos de niebla. Los vientos serán del suroeste entre 10 y 30 km/h, rotando al suroeste y noroeste entre 10 y 20 km/h, con períodos variables entre 0 y 10 km/h. La temperatura mínima será de 17°C y la máxima de 23°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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