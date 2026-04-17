Adiós a las lluvias: rige alerta por fuertes vientos, pero meteorólogos anuncian mejora para el fin de semana

La franja costera del sur y este del país amaneció con fuertes vientos y un descenso de las temperaturas, luego de que la jornada del jueves cerrara con lluvias, dando inicio al ciclón extratropical anunciado por meteorólogos independientes y el Instituto Uruguayo de Meteorología.

A su vez, desde las 5:00 de este viernes hasta las 12:00 rige una alerta amarilla por vientos fuertes emitida por Inumet, en la que se advierte por rachas de hasta 60 a 80 kilómetros por hora.

Una "depresión atmosférica comienza a profundizarse sobre el sur del territorio nacional, generando vientos sostenidos de entre 40-50 km/h con rachas entre 60-80 km/h del suroeste", anunció Inumet.

Alerta amarilla por vientos. Foto: Inumet.

Principales localidades afectadas por la alerta amarilla:

Canelones: Aguas Corrientes, Atlántida, Barra de Carrasco, Barros Blancos, Camino del Andaluz y Ruta 84, Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, El Pinar, Empalme Olmos, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Estación Pedrera, Jaureguiberry, Joaquín Suárez, Juanicó, La Floresta, La Paz, Las Piedras, Las Toscas, Los Cerrillos, Marindia, Neptunia, Pando, Parque del Plata, Paso Carrasco, Pinamar - Pinepark, Progreso, Ruta 74, Salinas, San Luis, Sauce, Soca, Toledo, Villa Aeroparque, Villa Crespo y San Andrés, Villa Felicidad y Villa San José.

Lavalleja: Solís de Mataojo.

Maldonado: Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Edén, El Tesoro, Gerona, Gregorio Aznárez, José Ignacio, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales, Nueva Carrara, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.

Montevideo: Todo el departamento.

San José: Ciudad del Plata y Libertad

Nubes en el cielo de Montevideo, previo a la tormenta anunciada por Inumet para este jueves 15 de enero. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

¿Cómo va a estar el fin de semana?

Durante el fin de semana se espera una mejoría del tiempo para todo el país. "No va a llover el fin de semana. Hoy pueden haber unos chaparrones muy débiles hasta las primeras horas de la tarde, pero luego cesan", señaló el meteorólogo Guillermo Ramis en Informativo Sarandí. En la misma línea que Inumet, Ramis vaticina unos 20°C de mínima y unos 22°C de máxima. Se espera que el cielo esté cubierto durante la mañana del viernes y nuboso en la tarde.

Su colega, Mario Bidegain, también apuntó a una mejoría durante sábado y domingo. "Comienza a despejar y los vientos serán del suroeste. El sábado habría una máxima de 24°C y el domingo de 26°, con sensaciones térmicas más bajas por efecto del viento durante la jornada del sábado", señaló a El País.

Día de lluvia en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/El País.

"Anomalía de la atmósfera"

"Es el cuarto ciclón extratropical en latitudes medias desde diciembre a la fecha, algo que no es nada usual. Hay una anomalía de la atmósfera que nos está diciendo que algo está cambiando rápidamente", había explicado a El País el meteorólogo José Serra, que de todas formas anunció que este ciclón tendrá diferencias con el de la semana pasada, que provocó la muerte de una persona al chocar con un árbol y dejó varios heridos.

"En zonas costeras el día viernes, sobre todo en Rocha y Maldonado, vamos a tener viento fuerte y muy fuerte que puede llegar en la tarde a 80 o 90 kilómetros por hora", detalló Serra.

En el resto del país, hacia la tarde del viernes la situación habrá mejorado. Montevideo, según Serra, tendrá solo algunos chaparrones en la madrugada. En total, durante los tres días, en la capital Serra prevé entre 10 y 20 milímetros de precipitaciones acumuladas. En el norte puede haber hasta 50 milímetros, y en forma muy localizada no se descartan acumulados superiores en zonas de tormenta.