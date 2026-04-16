El pronóstico para el viernes 17 de abril de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
En Montevideo y el Área Metropolitana la temperatura mínima será de 18°C y la máxima de 22°C. Se esperan precipitaciones aisladas.
El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que para el viernes 17 de abril se prevé una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 17°C y 26°C a nivel nacional.
En la región Noroeste, la mañana se presentará con cielo nuboso y neblinas, con baja probabilidad de precipitaciones. Los vientos soplarán del suroeste entre 10 y 30 km/h. Durante la tarde y la noche, continuará el cielo nuboso con períodos de algo nuboso, acompañado de neblinas y bancos de niebla, con vientos del sur entre 10 y 30 km/h y períodos variables. La temperatura mínima será de 17°C y la máxima de 26°C.
Para el Noreste, la mañana estará caracterizada por un cielo nuboso a cubierto, con precipitaciones escasas y aisladas y vientos del oeste entre 20 y 40 km/h. Hacia la tarde y noche, persistirá el cielo nuboso a cubierto con neblinas y bancos de niebla, junto a probables precipitaciones escasas. Se prevén vientos del suroeste entre 10 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. La temperatura mínima será de 17°C y la máxima de 25°C.
En el Suroeste, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto y probables precipitaciones, con vientos del suroeste entre 20 y 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras. Durante la tarde y la noche, se mantendrá el cielo nuboso con períodos de cubierto, acompañado de neblinas y bancos de niebla, con vientos del suroeste entre 10 y 30 km/h y períodos variables. La temperatura mínima será de 17°C y la máxima de 25°C.
En la zona Centro-Sur, la mañana tendrá cielo nuboso a cubierto y condiciones ventosas, con precipitaciones aisladas. Los vientos serán del suroeste entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h y ocasionalmente superiores en zonas costeras. En la tarde y noche, el cielo continuará nuboso a cubierto, con mejoras hacia el final del día y precipitaciones escasas. Persistirán los vientos del suroeste entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h y ocasionalmente superiores. La temperatura mínima será de 17°C y la máxima de 24°C.
En el Este, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto y ventoso, con precipitaciones aisladas. Los vientos rotarán del noroeste al suroeste entre 20 y 40 km/h, con rachas de 60 km/h y ocasionalmente superiores en zonas costeras. Durante la tarde y la noche, continuará el cielo nuboso a cubierto y ventoso, con precipitaciones escasas. Se esperan vientos del suroeste entre 30 y 50 km/h, con rachas de hasta 80 km/h en zonas costeras. La temperatura mínima será de 17°C y la máxima de 24°C.
En Punta del Este, la mañana estará con cielo nuboso a cubierto y ventoso, con precipitaciones aisladas. Los vientos soplarán del noroeste al suroeste entre 20 y 40 km/h, con rachas de 60 km/h y ocasionalmente superiores. Hacia la tarde y la noche, persistirá el cielo nuboso a cubierto y ventoso, con precipitaciones escasas. Se prevén vientos del suroeste entre 30 y 50 km/h, con rachas de hasta 80 km/h. La temperatura mínima será de 19°C y la máxima de 22°C.
En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana se presentará con cielo nuboso a cubierto y condiciones ventosas, con precipitaciones aisladas. Los vientos serán del oeste al suroeste entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h y ocasionalmente superiores. Durante la tarde y la noche, el cielo continuará nuboso a cubierto con probables precipitaciones escasas. Los vientos se mantendrán del suroeste entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h y ocasionalmente superiores. La temperatura mínima será de 18°C y la máxima de 22°C.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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