Inumet emite alerta por "vientos fuertes y persistentes" en la previa del ciclón: a qué hora comienza a regir

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes y persistentes para la franja costera sur y este del país. Como es habitual en este tipo de advertencias, fue lanzada con varias horas de antelación: la alerta comenzará a regir a las 05:00 de este viernes y se espera que se actualice a las 12:00.

Una "depresión atmosférica comienza a profundizarse sobre el sur del territorio nacional, generando vientos sostenidos de entre 40-50 km/h con rachas entre 60-80 km/h del suroeste", informó Inumet.

Advertencia amarilla por Vientos fuertes y persistentes

Comienzo: 05:00

Se actualizará a las 12:00 o ante cambios significativos



Más info: https://t.co/zY2u8OFmLu pic.twitter.com/46VgXTwV6e — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) April 16, 2026

Principales localidades afectadas por la alerta amarilla

Canelones: Aguas Corrientes, Atlántida, Barra de Carrasco, Barros Blancos, Camino del Andaluz y Ruta 84, Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, El Pinar, Empalme Olmos, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Estación Pedrera, Jaureguiberry, Joaquín Suárez, Juanicó, La Floresta, La Paz, Las Piedras, Las Toscas, Los Cerrillos, Marindia, Neptunia, Pando, Parque del Plata, Paso Carrasco, Pinamar - Pinepark, Progreso, Ruta 74, Salinas, San Luis, Sauce, Soca, Toledo, Villa Aeroparque, Villa Crespo y San Andrés, Villa Felicidad y Villa San José.

Lavalleja: Solís de Mataojo.

Maldonado: Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Edén, El Tesoro, Gerona, Gregorio Aznárez, José Ignacio, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales, Nueva Carrara, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.

Montevideo: Todo el departamento.

San José: Ciudad del Plata y Libertad.

Alerta amarilla por vientos. Foto: Inumet.

Inumet emite un aviso especial por lluvias y vientos fuertes

Asimismo, Inumet emitió un aviso especial a la población por "precipitaciones y rachas de viento fuerte" debido al ciclón extratropical. Desde este miércoles se esperaban "precipitaciones puntualmente abundantes (40-80 mm y superiores) en el litoral oeste y centro del país". Estas lluvias "pueden estar acompañadas de tormentas, algunas puntualmente fuertes". A partir de la noche del jueves empezará a mejorar de forma gradual desde el oeste.