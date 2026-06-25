Terremoto en Venezuela: caída de edificios, escenas de pánico y lo que se sabe hasta ahora

Un fuerte sismo sacudió este miércoles Venezuela y provocó el derrumbe de edificios y escenas de pánico en Caracas, sin que se conozca por el momento si hay víctimas, según el servicio geológico de Estados Unidos y periodistas de la AFP.

Un primer temblor tuvo su epicentro 21 km al oeste de Morón a las 22:00 (hora local) y fue seguido de varias réplicas, de una magnitud de hasta 7,5, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en X.

Una periodista de la AFP vio un inmueble de varias plantas completamente destruido en el barrio de Altamira en la capital venezolana. Según el ministro del ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, son varios los edificios que se derrumbaron. Otros inmuebles perdieron su fachada.

Hubo escenas de pánico en la ciudad, por ejemplo en un centro comercial muy concurrido de ese mismo barrio, según la periodista de la AFP. El piso empezó a temblar, cayeron estanterías en las tiendas y la gente salió corriendo en masa hacia la calle.

"Fue increíble, no sé ni cuánto tiempo duró. Estaba en el último piso (del centro comercial). De unos negocios se cayeron bastantes cosas. Salimos por las escaleras de emergencia, por ahí nos sacaron", dijo a AFP Heidi Romero, una comerciante de 42 años.

Un fuerte sismo sacudió Venezuela y provocó el derrumbe de edificios y escenas de pánico en Caracas. Foto: AFP.

"Se desprendieron las escaleras, se rajó toda la pared. Cayeron cosas del techo. Fue horrible", señaló Odalis Escalona, de 54 años y que trabaja en un banco.

Se desconoce por el momento si hay víctimas.

Varias zonas quedaron sin energía eléctrica. Muchas calles estaban llenas de vidrios caídos de las ventanas. Decenas de personas que abandonaron edificios en Caracas esperaban en la calle antes de regresar a sus oficinas y hogares, temerosas de eventuales nuevas réplicas.

Un fuerte sismo sacudió Venezuela y provocó el derrumbe de edificios y escenas de pánico en Caracas. Foto: AFP.

Hasta Colombia

Diosdado Cabello informó que se ordenó el corte del servicio de gas directo a edificios tras el terremoto.

"Tenemos algunas estructuras dañadas y no queremos que vaya a ocurrir ningún tipo de accidente con el gas", dijo.

"NO hay tsunami, NO hay peligro por un reciente terremoto" cerca de la costa de Venezuela, indicó en X el sistema de alerta de tsunamis de Estados Unidos, que emite pronósticos meteorológicos oficiales.

Carmen Guédez, de 69 años, estaba en la habitación de una hermana en cama cuando empezó a temblar.

"Fue subiendo de intensidad", dijo a la AFP esta administradora que vive en un barrio de clase media ubicado en las montañas de Caracas. "Empecé a ver cómo las ventanas empezaron a moverse y luego se sacudió todo".

Un fuerte sismo sacudió Venezuela y provocó el derrumbe de edificios y escenas de pánico en Caracas. Foto: AFP.

"Mi hermana, una vecina y yo nos quedamos rezando, abrazaditas ahí. No podíamos salir. Los vecinos aún están en la calle", agregó.

Venezuela es sacudida por temblores con frecuencia. Los terremotos más fuertes en los tiempos recientes fueron los de Cariaco (noreste) en 1997, que causó 73 muertos, y el de Caracas en 1967, con 236 fallecidos.

Un fuerte sismo sacudió Venezuela y provocó el derrumbe de edificios y escenas de pánico en Caracas. Foto: AFP.

El sismo se sintió incluso en la capital colombiana, Bogotá, donde las lámparas se balanceaban, sonaban las alarmas y algunos vecinos evacuaron los edificios por precaución, según periodistas de la AFP.

La entidad de gestión de riesgos de Colombia indicó en un primer momento que no había ningún reporte de emergencia y descartó una alerta de tsunami.

AFP

Repercusiones

La líder opositora María Corina Machado escribió en la red social X y pidió "que Dios proteja a cada venezolano". Además, la premio Nobel de la Paz pidió que

"la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan" en los venezolanos ante el terremoto.

Mi corazón, mi abrazo infinito y mis oraciones están con cada hogar venezolano en estas horas de angustia.



Que la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan entre nosotros ante este difícil momento.



Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 24, 2026

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González lamentó el terremoto y criticó el bloqueo de información del régimen: "Los de adentro no entienden la magnitud de lo que ocurrió. La incertidumbre se convierte en otra capa de angustia, y no es la caída de una red: es el bloqueo sistemático y prolongado de información que viven los venezolanos.

El diplomático y opositor dijo estar "muy pendiente junto a cada venezolano que espera noticias, y junto a cada periodista, dentro y fuera, que las está dando a pulmón".