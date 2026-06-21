Abelardo de la Espriella es elegido presidente de Colombia según el conteo preliminar

El candidato de derecha, Abelardo de la Espriella, fue elegido presidente de Colombia este domingo tras derrotar por poco margen al candidato de la izquierda oficialista Iván Cepeda, según el conteo preliminar del balotaje por parte de la autoridad electoral.

En uno de las votaciones más reñidas de la historia, el abogado sin experiencia política se impuso con un 49,6% de los votos sobre el senador Cepeda (48,6%), aliado de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia del país, de acuerdo al 99,5% del conteo previo de la entidad que organiza los comicios.

La diferencia entre los dos candidatos es mucho más estrecha de lo que vaticinaban las encuestas, por lo que será necesario esperar el escrutinio de los próximos días para confirmar el resultado de manera oficial.

La ventaja de De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, es menos de la mitad de los 659.1340 votos con la que se impuso en primera vuelta, el pasado 31 de mayo, lo que indica que aunque ambos candidatos aumentaron su caudal, Cepeda lo hizo en una proporción mayor.

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella habla con sus simpatizantes detrás de un cristal antibalas. Foto: AFP

Igualmente hoy hubo 426.013 votos en blanco, equivalentes al 1,63 %, y 220.507 votos nulos (0,83 %), mientras que 29.455 tarjetas electorales no fueron marcadas, lo que equivale al 0,11 %.

De nacionalidad colombiana y estadounidense, De la Espriella tomará posesión el 7 de agosto con un programa de gobierno que significa un giro hacia la derecha con el recorte del tamaño del Estado y la promesa de construcción de megacárceles para enfrentar la peor ola de violencia que atraviesa el país en la última década.

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Con información de AFP