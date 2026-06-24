El “Escudo de las Américas” suma a Colombia y Trump elogia a de la Espriella: “Será un gran presidente”

El derechista Abelardo de la Espriella, ganador de las elecciones presidenciales de Colombia, aseguró ayer martes que se sumará al Escudo de las Américas, la iniciativa de Donald Trump contra los carteles de la droga, el próximo 7 de agosto cuando asuma como sucesor del izquierdista Gustavo Petro.

“A partir del 7 de agosto, Colombia hará parte del Escudo de las Américas. Colombia NO será más gobernado por un gobierno complaciente con el narcoterrorismo, pasaremos a combatirlo como corresponde”, expresó De la Espriella en la red social X.

Trump creó en marzo pasado el Escudo de las Américas, una coalición regional para combatir el crimen organizado en la que participan gobiernos de derecha como los de Argentina, Chile, Ecuador o El Salvador, pero a la que no se sumaron países gobernados por la izquierda en ese momento, como Brasil, Colombia, Guatemala o México.

Según el preconteo de las elecciones presidenciales del domingo, y a falta del escrutinio definitivo, De la Espriella se impuso en la segunda vuelta con el 49,66% de los votos, frente al 48,7% del candidato izquierdista Iván Cepeda.

Simpatizantes del candidato presidencial colombiano, Abelardo de la Espriella, celebran los resultados electorales. Foto: AFP

El derechista, que recibió el respaldo electoral de Trump, llegará al poder con un discurso alineado con el de la Casa Blanca en materia de mano dura contra el crimen organizado y la inmigración. En declaraciones a la prensa el lunes en la Casa Blanca, Trump predijo que De la Espriella “será un gran presidente” y que la relación bilateral será “mucho mejor”.

Se espera que con la llegada de De la Espriella al Gobierno de Colombia se fortalezca la cooperación entre ambos países, luego de que en los últimos dos años la relación estuviera marcada por las tensiones.

Estados Unidos retiró el año pasado a Colombia de la lista de países que cooperan en la lucha contra el narcotráfico, mientras Petro cuestiona la metodología de la ONU para medir los cultivos de coca.

Igualmente la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a Petro por presuntos vínculos con el narcotráfico, acusaciones que él rechaza.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, y el ganador de las elecciones general de Colombia, Abelardo de la Espriella. Foto: AFP

Descartan fraude

El Centro Carter felicitó ayer martes a las autoridades electorales colombianas por la buena organización de la segunda vuelta presidencial del pasado domingo y destacó la participación récord registrada.

“Colombia registró una participación electoral récord del 63,6%, junto con una histórica movilización ciudadana de jurados de votación, testigos electorales y observadores nacionales, complementada por un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad en todo el país”, afirmó la directora de la Misión de Expertos del Centro Carter, Jennie Lincoln, en una declaración. La organización destacó además el despliegue de las fuerzas de seguridad y señaló que la jornada electoral se desarrolló de forma pacífica y bien organizada.

El Centro Carter elogió igualmente a la Registraduría Nacional, entidad que organiza las elecciones, por haber gestionado la segunda vuelta de manera “eficiente y transparente” en un corto plazo y subrayó que la votación pudo realizarse en todo el territorio nacional y en el exterior pese a los desafíos de seguridad presentes en algunas regiones. El Centro Carter publicará un informe final con recomendaciones una vez termine el proceso electoral colombiano.

Por su parte, la misión de observación electoral de la Unión Europea (MOE) descartó también ayer irregularidades en el balotaje más reñido de la historia de Colombia.

Cepeda dijo que reconocerá la victoria de De la Espriella solo después del escrutinio final, “prácticamente completado”, según la MOE.

El candidato presidencial de Colombia por el gobernante partido Pacto Histórico, Iván Cepeda, en un acto en Bogotá. Foto: AFP

“No hemos observado ninguna irregularidad” en el conteo de papeletas, respondió a una pregunta de la AFP Esteban González Pons, jefe de la misión de observación de la UE. La misión de la UE desplegó 150 observadores electorales para la segunda vuelta presidencial en Colombia.

Los seguidores de la izquierda, que salieron a las calles a protestar desde el domingo, compartieron en redes sociales imágenes comparando actas electorales al estilo de los seguidores de la opositora María Corina Machado en Venezuela.

La misión diplomática aseguró que los resultados del preconteo y el escrutinio final coinciden “en el 99,9%”.

La MOE señaló la “solidez” de la democracia colombiana, a pesar del ambiente de “polarización” y “violencia” que marcó la campaña presidencial.

La Registraduría Nacional de Colombia anunció ayer martes que hay una coincidencia del 99,997% entre los resultados preliminares de las presidenciales del domingo.

“En un 99,997% coincide el preconteo con el escrutinio de los jueces”, anunció la Registraduría en un comunicado. La entidad añadió que “se ratifica que el preconteo de votos tuvo unos eficientes niveles de acierto, lo que garantiza la eficiencia y transparencia de esta herramienta como parte del sistema electoral colombiano”.