El gran desafío del próximo presidente de Colombia: gobernar sin mayorías y con la necesidad de negociar

Cualquiera que sea el presidente elegido en Colombia para el periodo 2026-2030 tendrá que hacer gala de destreza política para lidiar no solo con una oposición fuerte sino también con la falta de mayorías en el Congreso.

Los colombianos elegirán mañana domingo entre el candidato de derecha Abelardo de la Espriella, que obtuvo 10,3 millones de votos (43,74%) en la primera vuelta, y el izquierdista Iván Cepeda, que consiguió 9,7 millones de sufragios (40,90%), en una segunda vuelta que enfrenta dos proyectos políticos antagónicos y que mantiene al país dividido.

El nuevo Legislativo que asumirá funciones el próximo 20 de julio, 18 días antes que el presidente electo, estará compuesto por 102 senadores y 183 representantes a la Cámara elegidos en marzo, además de las bancas que el Estatuto de la Oposición reserva en cada Cámara para la fórmula presidencial derrotada.

“La fragmentación será una de sus principales características porque la derecha contará con 71 congresistas, el centro con 66 y la izquierda con 52, mientras que otros 72 legisladores no tienen una adscripción ideológica claramente definida”, según Congreso Visible, plataforma del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes.

Mujeres pasan junto a carteles que dicen "¿Dónde está el dinero de las medicinas? Financiando la campaña de Abelardo" Foto: AFP

Ese escenario anticipa un cuatrienio en el que la negociación permanente con el Legislativo será una necesidad para cualquier Gobierno y en el que las fuerzas de centro y los sectores independientes podrían resultar decisivos.

Si Abelardo de la Espriella llega a la Presidencia, encontrará un escenario en el que la derecha aparece como el bloque ideológico más numeroso del Congreso. Aunque se presenta como candidato independiente por el movimiento Defensores de la Patria, ya cuenta con una base legislativa propia gracias al respaldo de Salvación Nacional, partido que obtuvo cuatro escaños en el Senado.

A ello se suman los respaldos que ha recibido para la segunda vuelta de dirigentes y sectores de partidos tradicionales como el Conservador, el Partido de la U y el Liberal, apoyos que podrían facilitar la construcción de una eventual coalición de gobierno.

Sin embargo, De la Espriella se presenta como un outsider que representa a “los nunca” y en campaña ha insistido en que buscará sacar adelante sus propuestas apelando a la “responsabilidad histórica” del Congreso y no mediante la distribución de cargos o cuotas burocráticas.



Se ve a personas cerca de un cartel del candidato presidencial Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico. Foto: AFP

Si el vencedor es Iván Cepeda, contará con un Congreso más favorable para los sectores de izquierda que el que recibió Gustavo Petro al comenzar su mandato en 2022.

El Pacto Histórico se consolidó como la principal fuerza individual del Legislativo al obtener 25 bancas en el Senado y una importante representación en la Cámara de Representantes, fortaleciendo la presencia de la izquierda en ambas corporaciones. No obstante, esos números también están lejos de garantizar una mayoría legislativa, porque para sacar adelante reformas estructurales, Cepeda tendrá que buscar acuerdos con partidos de centro, sectores independientes e incluso con algunas fuerzas tradicionales.

La experiencia del Gobierno de Petro, que vio deteriorarse progresivamente su coalición legislativa y enfrentó obstáculos para aprobar varias de sus reformas más ambiciosas, muestra las dificultades que implica gobernar sin mayorías sólidas en el Congreso.

En este panorama, los partidos de centro aparecen como actores decisivos con 66 congresistas en las dos cámaras, que inclinarán la balanza.