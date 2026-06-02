Marco Rubio afirmó que Latinoamérica está "llena" de países aliados de Estados Unidos

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este martes que Latinoamérica está "llena" de países aliados de Washington, algo que catalogó como un "logro importante", si bien señaló como excepciones a Nicaragua, Cuba, Venezuela, Brasil y Colombia.

"En términos generales, se trata ahora de una región llena de aliados de Estados Unidos, de líderes afines a Estados Unidos y de una orientación favorable hacia Estados Unidos", destacó Rubio durante una audiencia ante el Senado estadounidense.

El jefe de la diplomacia de EE.UU. apuntó, sin embargo, "la excepción de Nicaragua, Cuba y, obviamente, Venezuela, que sigue presentando algunos desafíos, y, por supuesto, Brasil, aunque está en medio de un ciclo electoral, y en cierta medida también el actual Gobierno de Colombia, cuyo presidente ha sido problemático".

Rubio subrayó que la región cuenta ahora con "una coalición de países amigos" que se han alineado para trabajar en "los difíciles temas de seguridad", en alusión al Escudo de las Américas, una alianza impulsada por el presidente Donald Trump para combatir el narcotráfico y a la que se sumaron gobiernos de derecha como los de Argentina, Chile, Ecuador o El Salvador.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma una proclamación en la Cumbre "Escudo de las Américas" en el Trump National Doral de Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026. Foto: AFP

El secretario de Estado consideró que este es un "logro importante" del que se siente satisfecho, tras lo que califica como veinte años de "abandono" de Estados Unidos en la región, un periodo que, a su juicio, ha sido aprovechado por China para "incursionar" en el continente.

Desde el regreso al poder de Trump, en enero de 2025, países de la región como Bolivia, Honduras o Chile han girado hacia la derecha.

Así mismo, Abelardo de la Espriella fue el candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas del pasado domingo y aspira a suceder al actual mandatario, Gustavo Petro, con quien Trump ha mantenido una relación tensa.

El presidente Gustavo Petro y el presidente estadounidense Donald Trump, se reúnen en la Casa Blanca en Washington. Foto: AFP

Brasil celebrará elecciones el próximo octubre, en las que está previsto que compitan el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump.

En Venezuela, Estados Unidos afirma mantener un tutelaje desde la captura del depuesto expresidente Nicolás Maduro y, en Cuba, Trump ha amenazado con "tomar el control" de la isla para forzar un cambio político.

Rubio dice que líder iraní Jamenei está "cada vez más implicado" en diálogo con EE.UU.

Rubio, afirmó este martes en la misma audiencia del Senado que el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, está cada vez más involucrado en las negociaciones con Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente. Las conversaciones permanecen estancadas tras tres meses de conflicto que derivaron en una crisis energética global, mientras Washington insiste en condiciones estrictas para avanzar hacia un acuerdo.

Durante su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores, Rubio señaló que existen señales de una mayor participación directa del líder iraní. "Creo que hay indicios de que está participando cada vez más, en algún nivel", afirmó, al tiempo que aclaró que los contactos siguen siendo indirectos.

Una mujer pasa junto a una pancarta que muestra al fallecido líder supremo iraní Ali Jamenei y al Gran ayatolá Ali Sistani iraquí durante una manifestación proiraní en Bagdad. AFP

El jefe de la diplomacia estadounidense explicó que las comunicaciones con Teherán se realizan mediante intermediarios. "Todas sus comunicaciones han sido por escrito y a través de intermediarios", precisó, en referencia al rol de Mojtaba Jamenei en el proceso.

El actual líder supremo asumió el cargo tras la muerte de su padre, Alí Jamenei, ocurrida el 28 de febrero en la primera ola de ataques estadounidense-israelíes que desencadenaron la guerra en la región.

Con información de EFE y AFP