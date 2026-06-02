Lula tacha a Flávio Bolsonaro de "imbécil" por aumento de aranceles de EE.UU. y menciona acuerdo con Trump

En un discurso con tono electoral pronunciado este martes, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva vinculó a la familia del expresidente Jair Bolsonaro —el senador Flávio Bolsonaro, precandidato a la Presidencia, y el diputado federal destituido Eduardo Bolsonaro— con la propuesta de Estados Unidos de aplicar aranceles del 25% a los productos brasileños. En su discurso en Catalão, en el estado de Goiás, el mandatario recordó la visita de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos y calificó de "imbécil" a su probable rival en la carrera por el Palacio de Planalto.

"Fue a pedir clemencia. 'Trump, dale una paliza a Lula, impónle impuestos a Lula, porque Lula va a ganar las elecciones, no lo dejes, no le hagas daño a Lula'. Imbécil. No sabe que no solo perjudicará a Lula, sino al pueblo brasileño, a los empresarios brasileños, a la agroindustria" afirmó.

Lula también criticó a la familia del expresidente. "Esos hijos de Bolsonaro son incluso peores que él. Son traidores a la patria. Fueron a pedirle a un país extranjero que interfiriera en las decisiones brasileñas. Son traidores", afirmó.

La semana pasada, el gobierno de Lula había declarado en un comunicado que rechazaba cualquier “injerencia” y que la soberanía es “innegociable” luego de que Estados Unidos clasificara al Primer Comando de la Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas. El texto, publicado por Presidencia, incluye ataques contra la familia Bolsonaro y afirma que la medida se tomó tras una “manipulación política” por parte de “falsos patriotas vinculados al crimen organizado”. El propio presidente se ya se había pronunciado el 29 de mayo, cuando dijo que estas facciones son “terroristas para los brasileños, no como Trump quiere que sean”.

Flávio Bolsonaro y Donald Trump. Foto: prensa Flávio Bolsonaro

Anteriormente, Flávio Bolsonaro declaró en una entrevista con Rádio Itatiaia, en Belo Horizonte, que le había pedido a Trump que eximiera a las empresas brasileñas del aumento de aranceles.

En Goiás, Lula también afirmó haber acordado con el presidente estadounidense Donald Trump alcanzar un pacto durante su reunión del mes pasado en Estados Unidos. Sin embargo, este acuerdo aún no se ha concretado.

"Le dije a Trump: 'Hay un desacuerdo entre tu secretario de comercio y el mío, así que démosles 30 días para que demuestren quién tiene razón; si me equivoco, lo acepto, y si te equivocas, lo aceptas tú'. Y les dimos 30 días. Hasta ahora, han hablado tres veces y no han llegado a ningún acuerdo", afirmó Lula.

El comunicado de EE.UU. sobre los nuevos aranceles se produjo horas después de que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) concluyera su investigación comercial contra Brasil en virtud del artículo 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos y recomendara la imposición de aranceles del 25% a los productos brasileños, con excepciones para algunos artículos.

Lula inició su discurso recordando el primer arancel estadounidense, del 50%, sobre productos brasileños, impuesto el año pasado. Afirmó que, "en lugar de ponerse nervioso y lanzar amenazas vacías", emprendió una "guerra narrativa", argumentando que Brasil tiene un déficit comercial con Estados Unidos.

Dijo que, durante su viaje a Estados Unidos el mes pasado, le entregó a Trump un conjunto de datos, incluyendo información sobre minerales críticos. Y criticó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

"Ese tal Marco Rubio, que es anti-Latinoamérica y del que ya le dije a Trump que no le gusta Brasil, no estuvo en la reunión", dijo. "Tras el éxito de mi visita a Trump, que incluso se rió, fueron allí, la familia fue allí a hablar con Marco Rubio. Esa es una foto de campaña (foto de Flávio Bolsonaro y Trump). Fueron a reunirse con Rubio y luego ayer escuché la noticia de que la comisión comercial estadounidense decidió gravar a Brasil con un 25%, cuando estábamos en negociaciones", espetó.

Considerado una de las figuras más influyentes en la política exterior de la administración Trump, Marco Rubio es visto por miembros del gobierno brasileño como uno de los principales defensores de una postura más firme de Estados Unidos hacia Brasil. El secretario de Estado mantiene estrechos vínculos con aliados del expresidente Bolsonaro y tiene un historial de posturas críticas hacia los gobiernos de izquierda en América Latina.

Por otro lado, durante su discurso, Lula buscó contrarrestar el anuncio estadounidense con noticias positivas para las exportaciones brasileñas. El presidente destacó que China ha reconocido a Brasil como libre de fiebre aftosa sin vacunación, una medida que abre el camino para un aumento en las ventas de carne al mercado chino.

"Como Dios escribe recto con líneas torcidas, nada es gratis. ¿Qué sucedió hoy para contrarrestar la medida de Trump? China aceptó que Brasil está libre de fiebre aftosa a nivel nacional, y que nuestra carne es gratuita para el mercado chino", afirmó.

El presidente brasileño indicó que el gobierno tiene la intención de buscar nuevos mercados en caso de enfrentarse a restricciones comerciales por parte de Estados Unidos. "Como ves, tengo mucha suerte. No voy a quejarme. Si no quieres comprarme, se lo venderé a otra persona", dijo.

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Foto: AFP

¿Qué dice el informe de EE.UU. que recomienda aranceles a productos de Brasil?

El informe publicado por el gobierno estadounidense afirma que ciertas políticas y prácticas brasileñas son "irrazonables" y perjudican a las empresas estadounidenses. Entre los puntos citados se encuentran Pix (el sistema de pagos instantáneos de Brasil), cuestiones relacionadas con el comercio digital, la propiedad intelectual, el etanol, la lucha contra la deforestación y la corrupción.

Tras bambalinas, miembros del gobierno brasileño consideraron que la propuesta carecía de una base técnica sólida y calificaron de "absurda" la inclusión de algunos argumentos presentados por los estadounidenses. Al mismo tiempo, asesores del presidente Lula creen que el resultado podría haber sido más severo, ya que el arancel sugerido era del 25% y el documento incluye una amplia lista de excepciones, además de mencionar la posibilidad de un acuerdo entre ambos países.

Se espera que la reunión del martes sirva para alinear la estrategia del gobierno ante la nueva escalada comercial. Entre las alternativas que se analizan se encuentran mantener las negociaciones con Washington, a través del grupo de trabajo creado tras la reunión entre Lula y Donald Trump en mayo, y posibles medidas de respuesta basadas en los instrumentos previstos por la Ley de Reciprocidad Económica.

La opinión de la USTR abre ahora una fase de consulta pública antes de la decisión final sobre la adopción de sanciones comerciales. El plazo legal para completar el proceso vence el 15 de julio.

A continuación se detallan los siguientes pasos:

Hasta el 22 de junio de 2026: Fecha límite para presentar solicitudes para asistir a la audiencia pública, acompañadas de un resumen de las declaraciones.



Hasta el 1 de julio de 2026: Fecha límite para presentar comentarios por escrito sobre las medidas propuestas por la USTR.



6 de julio de 2026: Audiencia pública oficial celebrada por la USTR para debatir las medidas propuestas.



15 de julio de 2026: Fecha límite legal para definir e implementar medidas correctivas contra Brasil.

Por Bruna Lessa, Victoria Azevedo y Sergio Roxo / OGlobo (GDA)