Trump mantiene una “muy buena llamada” con Hezbolá y cesarán los ataques: las claves del acuerdo

El ejército de Israel intensificó ayer lunes su ofensiva militar en el Líbano, al ordenar la evacuación de los suburbios al sur de Beirut y atacar más de 40 localidades sureñas, en lo que constituye una incursión militar “inaceptable” para Irán y que, a su vez, motivó la convocatoria de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Entrada la noche, Donald Trump anunció que Israel y Hezbolá habían acordado detener los combates, pero el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, matizó: “Hablé esta noche (por ayer) con el presidente Trump y le dije que, si Hezbolá no deja de atacar nuestras ciudades y a nuestros ciudadanos, Israel atacará objetivos terroristas en Beirut. Nuestra postura sigue siendo la misma”.

Trump confirmó haber mantenido “una muy buena llamada con Hezbolá” a través de intermediarios, asegurando que el movimiento acordó que “cesarán todos los combates”. “Israel no los atacará y ellos no atacarán a Israel”, añadió en su red Truth Social.

Por su lado, la embajada libanesa en Washington anunció que Hezbolá había aceptado una propuesta estadounidense para detener los ataques a cambio de que Israel hiciera lo propio. Según el acuerdo, “los ataques israelíes contra Dahiyeh cesarían a cambio de que Hezbolá se abstuviera de lanzar ataques contra Israel”. Netanyahu justificó la operación militar en el sur del Líbano alegando las “repetidas violaciones del alto el fuego” por parte del grupo chií Hezbolá y los ataques contra israelíes.

El domingo, su gobierno reivindicó la toma de la estratégica fortaleza de Beaufort, que Netanyahu calificó como “un giro decisivo” en las operaciones. El ejército israelí declaró zona de combate todo el territorio libanés al sur del río Zahrani, a 40 kilómetros de la frontera.

Varias personas observan los daños en el lugar de un ataque israelí en Tiro, al sur del Líbano, el 28 de mayo de 2026. Foto: AFP

Toma de la fortaleza

Hezbolá afirmó ayer en un comunicado que combatía a las fuerzas israelíes en los alrededores del castillo de Beaufort, y aseguró que dominaba el sur del Líbano y parte del norte de Israel.

La fortaleza fue construida originalmente por el rey de Jerusalén alrededor de 1137 y es “uno de los ejemplos mejor conservados de castillos medievales en Oriente Próximo”, según la Unesco.

El organismo de la ONU ha dado la voz de alarma sobre la seguridad de los monumentos y lugares emblemáticos del sur de Líbano, incluido Beaufort, a medida que se intensifica el conflicto.

Situado en una elevada cresta que domina el sur de Líbano y el norte de Israel, y que se extiende hasta los Altos del Golán ocupados por Israel, este reducto rocoso ha sido tomado, perdido, reconquistado y abandonado por sucesivos ejércitos durante casi nueve siglos. “Esta es la primera vez que Israel conquista Beaufort desde la retirada de 2000”, declaró a la AFP Orna Mizrahi, investigadora del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel.

Mujeres ondean banderas nacionales de Irán durante una protesta contra Estados Unidos e Israel en Teherán. Foto: AFP

Presión iraní

En paralelo, Irán endureció su postura respecto a la situación libanesa. El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, insistió en que el alto al fuego acordado con Estados Unidos el 8 de abril “es, sin lugar a dudas, un alto el fuego en todos los frentes, incluido el Líbano”, y advirtió que “Estados Unidos e Israel son responsables de las consecuencias de cualquier violación”.

En la misma línea, el presidente del Parlamento iraní y negociador jefe, Mohamad Baqer Qalibaf, alertó que ambos países “pagarán” por lo que Teherán considera un incumplimiento de la tregua: “Toda decisión tiene un precio, y llega el momento de pagar la factura”.

Líbano e Israel acordaron una tregua el 17 de abril, pero nunca llegó a respetarse.

Las tensiones se producen en un momento especialmente delicado para las negociaciones entre Washington y Teherán. A finales de la semana pasada se informó de que ambas partes habían alcanzado un preacuerdo, aunque medios estadounidenses señalaron que Trump solicitó modificar algunas disposiciones del borrador.

En ese contexto, Irán y Estados Unidos volvieron a intercambiar ataques en la madrugada de ayer, con bombardeos estadounidenses sobre Goruk y la isla de Qeshm, y una respuesta iraní contra la base desde la que procedió el ataque.

El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu Foto: JIM WATSON/AFP

Reunión de la ONU

En Nueva York, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia a petición de Francia, cuyo presidente, Emmanuel Macron, afirmó que “nada justifica la gran escalada en curso en el sur de Líbano”.

La Unión Europea instó a Israel, que se retiró de Líbano en 2000 tras 18 años de ocupación, a poner fin a su “escalada militar” en ese país, mientras que la ONU se mostró “muy preocupada”.

Macron conversó el domingo por la noche con Trump, de quien saludó sus “esfuerzos decididos” para alcanzar “rápidamente un acuerdo” con Irán, anunció ayer lunes en la red social X.

“Saludé los esfuerzos decididos que (Trump) está realizando para lograr rápidamente un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que constituye una oportunidad única para construir un nuevo marco de seguridad que asocie a todos los actores implicados, con el fin de permitir una estabilización duradera de la región”, señaló Macron sobre la discusión telefónica.

“También acogí con satisfacción el compromiso del presidente Trump con la soberanía y la integridad territorial del Líbano, y subrayé la importancia de un alto al fuego sólido y de nuestro apoyo colectivo a las autoridades libanesas”, escribió el mandatario francés.

Desde el inicio del conflicto el 2 de marzo, más de 3.400 personas han muerto en Líbano y más de un millón han sido desplazadas, según Beirut. En el lado israelí, el balance asciende a 26 fallecidos. EFE, AFP

Una llama sale disparada de una chimenea en una fábrica petroindustrial en Kawasaki, cerca de Tokio. Foto: archivo El Paìs

El petróleo repunta ante el temor

Los precios del petróleo cerraron ayer lunes con una fuerte alza, ante el temor de los operadores de una suspensión de los diálogos entre Washington y Teherán para terminar el conflicto en Medio Oriente. El Brent del mar del Norte para entrega en agosto -en el primer día de negociación de ese contrato de referencia- subió un 4,24% hasta 94,98 dólares por barril. Llegó a negociarse en 97,79 dólares el barril durante la jornada.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en julio avanzó un 5,49% hasta 92,16 dólares por barril. La expectativa estaba en que se llegara a un acuerdo antes del fin de la semana pasada. Para el mercado parece alejarse la esperanza de un regreso al tráfico normal por el estrecho de Ormuz, por donde pasaba cerca de una quinta parte de la producción de hidrocarburos global antes de la guerra.