Elecciones en Colombia: inusual planteo de una legisladora oficialista sacude el tramo final de la campaña

Un inusual intento de suspender provisionalmente al presidente Gustavo Petro, causó revuelo ayer miércoles en Colombia, a dos semanas de la segunda vuelta de las elecciones entre el opositor derechista Abelardo de la Espriella y el oficialista izquierdista Iván Cepeda.

La decisión fue tomada por la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, el mismo del presidente, porque supuestamente Petro participó en la actual campaña política para apoyar a Cepeda, a pesar de que legalmente no puede hacerlo.

“No he hecho intervención en política y lo he aclarado”, aseveró Petro a las puertas del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, donde ayer presidió un debate sobre Medio Oriente.

Arizabaleta argumentó que la inédita suspensión provisional del mandatario puede ordenarse “siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falla en el trámite de la investigación”.

Simpatizantes del candidato presidencial colombiano, Iván Cepeda, en un mitin de campaña en Medellín, Colombia. Foto: AFP

Petro ha sido denunciado varias veces por presunta participación en política durante la campaña para las elecciones cuya segunda vuelta será el 21 de junio. El pasado 26 de mayo la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara le abrió una investigación.

Casi a diario, el presidente comenta lo que sucede en la campaña y responde a mensajes de sus adversarios políticos, como De la Espriella con quien suele enfrentarse en la red X.

Sin embargo, según la Constitución, la Comisión de Investigación y Acusación, en caso de que su indagación encuentre mérito para sancionar al presidente, debe acusarlo ante el Senado, que es el que tiene la facultad de suspenderlo, por lo cual la medida de hoy carece de validez.

“Pretender que una sola representante pueda adoptar una medida de esa magnitud es un despropósito. No hay lugar para ello y sería una decisión contraria a la Constitución”, afirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti.

De todos modos, la medida cautelar que nunca se había tomado en Colombia, fracasó luego de que Arizabaleta revocara la decisión y radicara un nuevo auto que deberá ser votado por todos los miembros de la Comisión de Investigación y Acusación.

Petro vinculó la decisión de su suspensión provisional con De la Espriella, y denunció que se trata de un intento de “extorsionar al Gobierno”. El mandatario aseguró que “el abogado” de Gloria Arizabaleta, la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que ordenó la suspensión, “es el abogado de Abelardo de la Espriella, cuya oficina ya se sabe a quién ha defendido”.

“Peticiones que se han transformado en extorsión, como estar haciendo que si no se cumplen esas peticiones, mi soberanía como presidente... se me saca del puesto, se me encarcela...”, apuntó Petro.

Simpatizantes del candidato colombiano Abelardo de la Espriella ondean banderas nacionales durante mitin en Cartagena. Foto: AFP

Críticas de la oposición

De la Espriella calificó como un “autoatentado legislativo” la decisión de la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. “Lo que acaba de ocurrir es un prevaricato monumental, un autoatentado legislativo diseñado a la medida para Gustavo Petro y para que, por supuesto, él pueda hacer campaña, salir tranquilo mientras se victimiza y le prende fuego al país”, dijo el candidato De la Espriella.

El expresidente Iván Duque manifestó que la orden de Arizabaleta de suspender a Petro sólo busca la “victimización” del jefe de Estado. “Una congresista no puede suspender al presidente de la República. ¿Qué se busca? ¿Un mecanismo de victimización para que Petro intervenga de manera más vulgar en las elecciones? Muy curioso que todo esto salga de la propia coalición de gobierno”, expresó Duque, quien agregó: “Los colombianos no nos vamos a dejar meter los dedos a la boca”.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, opositor a Petro afirmó: “No crean bobos a los colombianos” y calificó de “golpe a pocos días de las elecciones” el intento de la congresista de suspender al presidente.

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, habla tras un cristal antibalas, en Cartagena. Foto: AFP

Trump en la campaña

Petro le pidió ayer al presidente estadounidense, Donald Trump, no intervenir en la campaña colombiana. “Le solicito, como presidente de Colombia, no intervenir en la campaña que decide libremente el pueblo de Colombia y no usted”, manifestó Petro en X en respuesta a las muestras de apoyo que De la Espriella ha recibido en los últimos días de dirigentes políticos estadounidenses.

Petro recordó que la legislación colombiana prohíbe los apoyos y la financiación extranjera en campañas electorales, y advirtió que es delito que recursos procedentes de otros países intenten influir en la opinión pública.

“Es delito en Colombia que dineros extranjeros traten de modificar la opinión libre de la colombianidad a través de grandes campañas en inteligencia artificial, transformando la mentira en verdad, y está prohibido financiar, incluso como lamentablemente se ha vuelto tradición en Colombia por el narcotráfico y la corrupción: la compra del voto”, agregó Petro.

El jefe de Estado también sugirió que detrás de algunos pronunciamientos de funcionarios estadounidenses como el secretario de Estado, Marco Rubio, o el senador Bernie Moreno, podrían existir intereses económicos en Colombia.

El candidato presidencial colombiano, Iván Cepeda, habla tras los primeros resultados electorales, en Bogotá. Foto: AFP

La reacción del mandatario colombiano llegó horas después de que Trump reiterara su respaldo al candidato derechista de cara a la segunda vuelta del próximo 21 de junio.

“Los resultados de estas elecciones son cruciales para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos”, afirmó Trump en su red Truth Social, donde aseguró que, si De la Espriella resulta elegido presidente, Colombia contará con “el apoyo y la fuerza total de Estados Unidos”.

El mandatario estadounidense felicitó además a De la Espriella por su victoria en la primera vuelta del pasado 31 de mayo y lo definió como “un líder inteligente, fuerte y tenaz”, al tiempo que calificó a su rival, el izquierdista Iván Cepeda, como un “marxista de izquierda radical”.

“Saldré al final de mi mandato”

La visita del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ayer miércoles a las Naciones Unidas se vio empañada por el anuncio de que en su país se estaba planteando su suspensión provisional, una decisión pendiente de trámite en el Senado, a once días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Con motivo de la presidencia colombiana del Consejo de Seguridad, que ostenta este mes de junio, Petro viajó a Nueva York para presidir un debate sobre Medio Oriente. Petro aprovechó su estadía en la ONU para rechazar las teorías que apuntan a que no abandonará el cargo el próximo 6 de agosto. “El día final de mi mandato saldré, no sé a dónde y a qué”, declaró ante el Consejo de Seguridad. El mandatario centró gran parte de su intervención en alertar de los riesgos de la inteligencia artificial (IA).

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en Nueva York. Foto: AFP