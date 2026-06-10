Piden la "suspensión provisional" de Petro como presidente hasta después de las elecciones
La última palabra sobre la suspensión del mandatario colombiano la tiene el Senado. Se investiga a Petro por presunta participación en la campaña electoral, que tiene su segunda vuelta el 21 de junio.
La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, ordenó este miércoles la "suspensión provisional" del presidente colombiano, Gustavo Petro, mientras lo investiga por su presunta participación en la campaña electoral.
La congresista, miembro del Pacto Histórico, el mismo partido de Petro, ordenó "suspender provisionalmente del ejercicio del cargo" al mandatario hasta el próximo 21 de junio a las 16:00 hora local (18:00 de Uruguay), cuando se cierran las urnas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Arizabaleta argumentó su decisión en que puede ordenar la suspensión provisional del mandatario "siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falla en el trámite de la investigación".
De concretarse esta medida, inédita en el país, Petro, quien está de visita en Nueva York, donde hoy intervendrá en el Consejo de Seguridad de la ONU, sería el primer presidente de Colombia en ser suspendido del cargo. Sin embargo, la última palabra sobre la suspensión la tiene el Senado, y no la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.
Denuncias por presunta participación en la campaña
Petro ha sido denunciado varias veces por presunta participación en política durante la campaña para las elecciones en las que se escogerá a su sucesor en segunda vuelta el próximo 21 de junio, y el 26 de mayo la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara le abrió una investigación.
Arizabaleta señaló que decidió suspender al mandatario porque la intervención en política está tipificada "como falta gravísima" y "por la jerarquía del disciplinable y la trascendencia de la presunta falta".
La representante advirtió además que contra la decisión "no procede recurso".
La segunda vuelta la disputarán el próximo 21 de junio el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, quien el 31 de mayo fue el más votado en la primera vuelta, con 10,3 millones de votos (43,78 %), y el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, que obtuvo 9,7 millones (40,98 %).
Agencia EFE
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