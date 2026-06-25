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El mensaje de Nicolás Maduro tras los terremotos en Venezuela: "Unión nacional, serenidad y amor"

"Venezuela ha enfrentado grandes pruebas, y de esta también vamos a salir fuertes, con fe, disciplina y solidaridad", escribió el depuesto presidente desde la prisión en Nueva York.

El País
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25/06/2026, 06:53
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Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro.
Foto: Ronaldo Schemidt /AFP.

El presidente depuesto de Venezuela Nicolás Maduro envió un mensaje de solidaridad a su país tras los terremotos del miércoles, en el que señala que "en esta hora difícil el llamado es a la unión nacional, a la serenidad y al amor".

En un escrito difundido en sus redes sociales y fechado en Nueva York, donde Maduro y su esposa Cilia Flores permanecen en una prisión federal acusados de narcoterrorismo, tráfico de drogas y uso de armas, el dirigente le dice al "amado pueblo de Venezuela" que es el momento de "la máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción".

"Que nadie se quede solo, que cada comunidad cuide a sus niños, a sus abuelos, a sus enfermos y que todos acompañemos el trabajo de los cuerpos de rescate, PNB (policía), FANB (ejército), protección civil, bomberos, trabajadores y voluntarios", añade.

Maduro pide "unión nacional, serenidad y amor concreto" para "ayudar, proteger, compartir, levantar y reconstruir".

"Venezuela ha enfrentado grandes pruebas", continúa, "y de esta también vamos a salir fuertes, con fe, disciplina y solidaridad".

"Nuestro corazón y nuestras oraciones están con ustedes. ¡Que Dios bendiga y proteja a Venezuela!", concluye su mensaje.

El balance oficial provisional de los terremotos del miércoles, de intensidad 7,2 y 7,5, es de 32 muertos y 700 heridos.

Equipos de rescate buscan entre los escombros de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas el 24 de junio.
Equipos de rescate buscan entre los escombros de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas el 24 de junio.
Foto: AFP

EFE

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