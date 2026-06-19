Ilia Topuria fue inhabilitado por lesiones en la cara que lo dejarán fuera del circuito por 180 días

Ilia Topuria quedó bajo una suspensión médica de 180 días luego de su derrota frente a Justin Gaethje en la UFC 250 (Ultimate Fighting Championship). Es una medida preventiva que lo obliga a presentar autorizaciones clínicas y quedar fuera del circuito de las peleas por seis meses. Esto fue pactado y difundido por la Comisión Atlética de California, principalmente para resguardar la salud de Topuria tras golpes que derivaron en lesiones en los huesos orbitales de la cara.

La sanción forma parte del protocolo que se activa tras peleas con daño visible en el rostro. En este caso, la documentación médica señala que Topuria debe pasar por controles y recibir el aval de especialistas en el área maxilofacial para quedar habilitado. La pelea de la UFC 250 entre Topuria y Gaethje tuvo grandes repercusiones por el estado de deterioro en el que quedó "El Matador", donde se percibe buena parte de la cara afectada, luego de recibir golpes que le quitaron la vista.

Qué lesiones obligan la suspensión de 180 días de Ilia Topuria

El listado de suspensiones médicas incluye a 14 competidores del evento y Topuria figura entre quienes recibieron los plazos más largos. La razón central son lesiones en los huesos orbitales tras el golpe recibido ante Gaethje, una zona que suele exigir cautela por riesgo de secuelas si no hay recuperación completa.

En los días posteriores al combate, el estado del peleador generó atención pública por la severidad de los impactos. El presidente de la UFC, Dana White, afirmó que Topuria estaba internado y que “podría haber sufrido una fractura en el hueso orbital”.

La cara de Topuria en la UFC Freedom 250. Foto: Getty Images

¿Topuria podría volver antes de los 180 días al ring?

La suspensión fija un máximo de 180 días, pero puede tener alteraciones con el tiempo y según la evolución de los luchadores. La condición para recortar tiempos es presentar informes y recibir el alta médica correspondiente, en especial la autorización del especialista facial, para retornar al octógono.

Topuria podría regresar antes de los seis meses si los especialistas descartan secuelas y siempre y cuando la comisión levante la restricción. La contracara es que, sin ese visto bueno, el plazo opera como barrera y no hay habilitación competitiva aunque el deportista se sienta en condiciones.

El Matador realizó un posteo en sus redes sociales comentando sobre la pelea y dirigiéndose a su rival y su público para lo próximo que le espera.