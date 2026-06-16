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FBI afirma que desactivó potenciales "ataques" en el evento de UFC por el cumpleaños de Trump en la Casa Blanca

Kash Patel, director del FBI, explicó que los presuntos ataques venían de personas "ajenas a la región de la capital nacional". La operación para capturarlos abarcó varios estados.

El País
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16/06/2026, 11:45
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El presidente estadounidense Donald Trump felicita a Justin Gaethje después de que el estadounidense derrotara a Ilia Topuria en la pelea de UFC realizada en la Casa Blanca.
El presidente estadounidense Donald Trump felicita a Justin Gaethje después de que el estadounidense derrotara a Ilia Topuria en la pelea de UFC realizada en la Casa Blanca.
Foto: Jacquelyn Martin/AFP.

El FBI afirmó este martes que desactivó potenciales "ataques" contra el evento de peleas de artes marciales mixtas (MMA) de la UFC, celebrado el domingo en la Casa Blanca por el cumpleaños número 80 del presidente estadounidense, Donald Trump. Desde el gobierno estadounidense afirmaron que se detuvieron "varios sospechosos" por el caso.

"El 10 de junio, el FBI y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley tuvieron conocimiento de una posible amenaza contra el evento UFC 250 en Washington D.C., que involucraba a personas ajenas a la región de la capital nacional", escribió en X el director del FBI, Kash Patel.

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Donald Trump celebra su cumpleaños con una pelea de UFC en la Casa Blanca.
Donald Trump celebra su cumpleaños con una pelea de UFC en la Casa Blanca.
Foto: Octavio Guzmán/EFE.

Patel aseguró que la operación abarcó varios estados y que "varias personas se encuentran ahora bajo custodia y se lograron frustrar de inmediato los ataques que presuntamente habían planeado", aunque no ofreció detalles concretos sobre los planes de los sospechosos.

"Estamos preparados para detectar y responder ante quienes amenazan la vida de los ciudadanos estadounidenses y para llevarlos ante la justicia-, especialmente durante grandes concentraciones como el histórico combate de UFC 250", concluyó el director del FBI.

En abril, el Servicio Secreto presidencial logró desbaratar el intento de un individuo de atentar contra Trump y otros miembros de su Gabinete durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) en un hotel de Washington.

Durante la campaña para las presidenciales de 2024, Trump fue además objeto de dos intentos de asesinato.

Para su 80 cumpleaños, el pasado domingo, el presidente estadounidense celebró una criticada velada de combates de MMA que implicó la construcción de un ring octogonal con un gran graderío en los jardines de la Casa Blanca y que incluyó fuegos artificiales y el sobrevuelo de aviones de combate sobre el centro de Washington.

Agencia EFE

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