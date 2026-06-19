Por "falta de apoyo", cierra un histórico canal y programa dedicado al automovilismo tras 24 años al aire

Después de más de dos décadas al aire y más de 1.250 programas emitidos, el histórico ciclo televisivo 1000xHora, liderado por el periodista Omar Toledo, anunció el cierre de una etapa que marcó al periodismo especializado en automovilismo en Uruguay.

A través de un comunicado difundido por RGB Publicidad y Producciones, los responsables del programa informaron que cesarán las emisiones del canal 1000xHora en Antel TV y también cierra el ciclo el programa del mismo nombre que iba por cables y canales del Interior, poniendo fin a un proyecto que durante 24 años acompañó la actividad del deporte motor nacional e internacional. También tuvo etapas en Canal 5, VTV y Canal 10.

La producción aseguró que la decisión no responde a una falta de audiencia ni de contenidos, sino a dificultades económicas que se fueron profundizando con el paso de los años. Según expresaron, la ausencia de inversión publicitaria de organismos públicos y la migración de anunciantes privados hacia otras plataformas terminaron por hacer inviable la continuidad del proyecto.

Desarme del estudio de "1000XHora".

Desde sus inicios,1000xHora se consolidó como uno de los pocos espacios periodísticos dedicados exclusivamente al automovilismo. A lo largo de su trayectoria brindó cobertura permanente a categorías nacionales, pilotos, equipos, clubes, competencias y organizadores, contribuyendo a la difusión de una actividad con fuerte arraigo en Uruguay. El automovilismo moviliza a miles de personas y sectores productivos vinculados, desde talleres y concesionarios hasta importadores y transportistas. Sin embargo, el programa considera que ese peso no se tradujo en el respaldo institucional necesario.

Omar Toledo.

El comunicado también hace referencia a la situación de 1000xHoraTV, el canal temático dedicado las 24 horas al automovilismo. La señal dejó recientemente de integrar la grilla de Antel TV tras nueve años de presencia ininterrumpida. No obstante, continuará transmitiendo por YouTube y comenzó una nueva etapa internacional como canal FAST operado por Channel Factory Venezuela, lo que permitirá que sus contenidos sigan llegando a toda Latinoamérica.

Los responsables del proyecto calificaron como una paradoja que un canal especializado y reconocido fuera de fronteras encuentre hoy mayores oportunidades de crecimiento en el exterior que dentro de Uruguay.

En el tramo final del mensaje, la producción agradeció a televidentes, pilotos, dirigentes, auspiciantes, periodistas y colaboradores que acompañaron el recorrido durante estos 24 años.

“Hoy finaliza una etapa, pero el legado de 1000xHora permanece intacto”, señalaron, reivindicando el trabajo realizado para construir desde Uruguay un medio especializado, independiente y comprometido con el deporte motor.

Con su despedida, se apaga una de las referencias históricas del periodismo automovilístico uruguayo, aunque su archivo y parte de sus contenidos seguirán disponibles a través de sus plataformas digitales. El ciclo fue conducido y desarrollado por el periodista automotor Omar Toledo y se convirtió en un referente para generaciones de aficionados al deporte motor.

