Este sábado vuelve el ciclo “Sábados en Ciudad Vieja” con un homenaje a Artigas y más de 50 propuestas

Este sábado 20 de junio se realizará una nueva jornada del ciclo “Sábados en Ciudad Vieja”, a partir de las 11:00 y hasta las 17:00 horas, en distintos puntos del casco histórico de Montevideo. Se trata de una iniciativa organizada por los emprendimientos y organizaciones participantes, con el apoyo de la Intendencia de Montevideo y el Municipio B.

Siguiendo con la misma modalidad de este ciclo, habrá más de 50 propuestas, con la participación de 40 locales comerciales y centros culturales, más de 15 museos y actividades en más de 10 calles de Ciudad Vieja. En esta edición se realizarán actividades particulares por el Natalicio de Artigas, en conmemoración al prócer de la patria.

Durante la jornada del sábado habrán propuestas gastronómicas, dos escenarios con música en vivo, ferias, degustaciones, DJ sets, exposiciones y descuentos especiales, según detallan en el sitio web de la Intendencia de Montevideo (IMM). Dentro de las actividades destacadas de este encuentro estará el espectáculo del Cuarteto del Amor, que recorrerá desde las 13:00 horas la calle Yacaré y rambla 25 de Agosto hacia Pérez Castellano.

Homenaje a José Gervasio Artigas

Con motivo del 262° aniversario del Natalicio de Artigas, en esta edición del ciclo "Sábados en Ciudad Vieja", se abrirá la Casa de Artigas a las 10:30 horas. Además, a las 11:30 horas se realizará la charla "Huellas de Libertad" a cargo del Prof. Mag. Alejandro Sánchez. Luego la casa permanecerá abierta hasta las 17:00 horas con profesores de historia y guía turística. El regimiento de Blandengues realizará una recorrida desde plaza Independencia hasta plaza Matriz, a las 15:00 horas.

Cronograma del circuito cultural del 20 de junio

En este tercer encuentro del ciclo, habrá dos escenarios, donde uno estará ubicado en Colón y Cerrito, frente a la casa natal de Artigas. Desde las 14:00 horas habrá una actuación del taller de batería de murga del programa Esquinas de la Cultura y a las 15:00 horas actuará Viviana Ruiz.

Nota por obras de remodelacion de la Casa en la que nacio Jose Gervasio Artigas, vienda ubicada en Cerrito y Colon donde se inaugurara el nuevo Espacio Patrimonial Casa Natal de Artigas, en la Ciudad Vieja de Montevideo, ND 20240611, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

A partir de las 16:00 horas habrá un espectáculo de Milongas Extremas. A las 17:00 horas se convocará al público a cantar "A Don José" en homenaje a Artigas. Este momento se podrá escuchar por la Radio Uruguay (94.7 FM y 1050 AM).

En el otro escenario, ubicado sobre plaza Matriz, la programación incluye a la banda de la Fuerza Aérea, Las Fridas del Mundo (tributo a musical a Frida), Carol y Marian - Italia mágica, folclore (Escuela del Sodre) y Marlons rock alternativo.

¿Qué esperar del próximo ciclo de "Sábados en Ciudad Vieja"?

“Sábados en Ciudad Vieja” busca la activación urbana trayendo diferentes y nuevas propuestas al barrio. En ese sentido, "se busca promover la apropiación del espacio público, estimular la circulación de residentes y visitantes, favorecer la actividad comercial, cultural y turística del casco histórico", como explica la comuna en su sitio oficial.

Ciclo "Sábados en Ciudad Vieja" Foto: IMM

El ciclo fue declarado de interés departamental y en sus dos primeras fechas participaron más de 40.000 personas. La próxima instancia será el sábado 18 de julio.