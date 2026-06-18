Ciudad Vieja se llena de música, ferias y homenajes a Artigas en una nueva edición de “Sábados en Ciudad Vieja”

La Ciudad Vieja volverá a convertirse en un gran escenario a cielo abierto el próximo sábado 20 de junio con la tercera jornada de “Sábados en Ciudad Vieja”, un ciclo que busca revitalizar el casco histórico a través de actividades culturales, comerciales y recreativas.

Entre las 11 y las 17 horas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de más de 50 propuestas distribuidas en distintos puntos del barrio. La programación incluirá espectáculos musicales, ferias, degustaciones, exposiciones, DJ sets y promociones especiales en comercios de la zona.

La edición de junio tendrá, además, un carácter especial al estar dedicada al natalicio de José Gervasio Artigas. La elección no es casual: la Ciudad Vieja es el lugar donde nació el prócer y también donde se encuentra el mausoleo que guarda sus restos, por lo que la jornada estará atravesada por distintas referencias a su figura y legado.

Un homenaje a Artigas

Uno de los escenarios principales se instalará en la esquina de Colón y Cerrito, frente a la casa natal de Artigas. Allí, desde las 14 horas, se presentará un taller del programa Esquinas de la Cultura. Una hora más tarde será el turno de la cantante Viviana Ruiz y, a partir de las 16, el cierre estará a cargo de Milongas Extremas.

Como broche de la jornada, se convocará al público a interpretar de forma colectiva la tradicional canción “A Don José”, en un homenaje que busca reunir a los asistentes en torno a una de las figuras más representativas de la historia nacional.

Recorridos en Ciudad Vieja. Foto: Archivo El País

Música, gastronomía y espacios para recorrer

Otra de las propuestas destacadas será la participación del Cuarteto del Amor, que desde las 13 horas recorrerá la calle Yacaré y la rambla 25 de Agosto hasta Pérez Castellano, llevando su espectáculo itinerante a distintos rincones del barrio.

La iniciativa contará con la participación de más de 40 locales comerciales y centros culturales, más de 15 museos y actividades desplegadas en más de diez calles de la Ciudad Vieja, consolidando una propuesta que combina patrimonio, cultura y disfrute del espacio público.

Acto por cambio de guardia anual del Cuerpo de Blandengues en el Mausoleo del General Jose Gervasio Artigas, frente al Monumento a Artigas en la Plaza Independencia de Montevideo, ND 20230310, foto Darwin Borrelli - Archivo El Pais Darwin Borrelli/Archivo El Pais

Organizado por emprendimientos y organizaciones de la zona, con el apoyo de la Intendencia de Montevideo y del Municipio B, el ciclo tiene como principal objetivo promover la apropiación del barrio por parte de residentes y visitantes, al tiempo que impulsa la actividad comercial, cultural y turística del casco histórico.

La convocatoria ha tenido una muy buena respuesta en sus primeras ediciones. Según los organizadores, las jornadas realizadas en abril y mayo reunieron a más de 40.000 personas. Tras la actividad de junio, la próxima cita de “Sábados en Ciudad Vieja” será el 18 de julio.