Restauran edificio patrimonial de 1930 en Plaza Zabala tras actos de vandalismo en Ciudad Vieja

Personal de Convivencia Departamental de la Intendencia de Montevideo (IMM), restauró una fachada de un edificio de 1930 que había sido vandalizada el domingo 3 de mayo, luego de que el colectivo Montevideo Más Linda recuperara el edificio patrimonial en frente a la Plaza Zabala, en un trabajo en el que participaron más de 50 voluntarios.

El prosecretario de la IMM, Diego Olivera, publicó la novedad en su cuenta de X: "Cuidar Montevideo también es defender el esfuerzo colectivo de quienes trabajan por una ciudad más disfrutable y más nuestra", señaló.

Cuidar Montevideo también es defender el esfuerzo colectivo de quienes trabajan por una ciudad más disfrutable y más nuestra.



En las últimas horas recuperamos nuevamente una fachada patrimonial frente a Plaza Zabala, vandalizada pocos días después de haber sido restaurada junto… — Diego Olivera Couto (@dolivera_uy) May 11, 2026

Tal como informara El País, el lunes 4 de mayo el colectivo Montevideo Más Linda, iniciativa ciudadana para limpiar y restaurar espacios públicos, denunció la vandalización de la fachada del edificio patrimonial de la década 1930, sitio en el que la organización estuvo trabajando y que fue vandalizado horas después.

Edificio vandalizado frente a la Plaza Zabala. Foto: gentileza.

"Más allá de su resultado material, [el trabajo] propuso una forma de vínculo con el espacio público basada en el encuentro, la cooperación y el cuidado. En menos de 24 horas, el muro volvió a ser intervenido", denunciaron en su momento.

Desde Montevideo Más Linda, manifestaron que, más allá de analizar el hecho "en clave reactiva", les interesa "pensarlo como parte de una tensión que atraviesa a todas las ciudades". En ese sentido, hicieron énfasis en "las múltiples formas en que las personas se expresan, se apropian y dejan huella en el espacio urbano".

Colectivo Montevideo Más Linda. Foto: gentileza.

"¿Qué entendemos por intervenir un espacio? ¿Cómo se relacionan la expresión, la apropiación y el cuidado? ¿Es posible construir acuerdos —aunque sean parciales— sobre aquello que compartimos?", cuestionaron.

El colectivo indicó que el espacio público es a su vez "un lugar de expresión legítima y diversa". A su vez, sostuvieron que, cuando lo que está en cuestión son los edificios patrimoniales "aparece otra dimensión": "La de una memoria material que no pertenece a un grupo en particular, sino al conjunto de la ciudadanía".

"En ese sentido, más que pensarlos como un soporte disponible sin mediación, creemos que invitan a ser abordados desde una lógica de cuidado y responsabilidad compartida", subrayaron.

Aseguraron además que la práctica del colectivo no se ubica en una forma de cancelar otras expresiones, sino como "una manera posible de relacionarnos con la ciudad, desde lo colectivo y el cuidado".

"Quizás el desafío no sea resolver estas tensiones, sino aprender a habitarlas mejor", concluyeron.