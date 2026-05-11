Paseos gratis en Montevideo en mayo: fechas, horarios y links de inscripción para los tours de este mes

La Intendencia de Montevideo (IMM) está realizando todos los meses paseos guiados, sobre una temática específica. En este mes de mayo, ya se realizó un recorrido por el Museo de Antropología y el Museo de la Memoria, y quedan las visitas guiadas de los próximos sábados 16, 23 y 30. Las visitas del 16 y 23 de mayo cuentan con dos turnos, en la mañana y en la tarde (son recorridos distintos). Cada tour cuenta con sus propios detalles de hora y ubicación.

En lo que va de 2026 ya participaron más de 400 personas en estos tours temáticos en distintos barrios y museos por la ciudad de Montevideo. Esta propuesta cultural es promovida por la División Turismo de la comuna, con el fin de fomentar experiencias de turismo interno, tanto para uruguayos como para visitantes. Cada mes el tour tiene una temática distinta y con esto se busca mostrar los recursos y el valor que hay en Montevideo para visitar, conocer y explorar.

¿Cómo inscribirse a los tours temáticos de la IMM?

Como son tours gratuitos y los cupos son limitados, es necesario agendarse previamente aquí.

Agenda de los tours temáticos de mayo 2026

Según la página web de la IMM, la agenda de los tours guiados del mes de mayo es el siguiente:

Sábado 16



Hora 11:30 - Ciclo sábados en Ciudad Vieja

Caminatour guiado por Ciudad Vieja. Punto de encuentro: Puerta de la Ciudadela. Se suspende en caso de lluvia.

Hora 14:00 - Ciclo sábados en Ciudad Vieja

Caminatour guiado por Ciudad Vieja Punto de encuentro: Puerta de la Ciudadela Se suspende en caso de lluvia

Inscripción a partir del miércoles 13 de mayo a las 12:00 horas.

Puerta de la ciudadela Foto: Unicef

Sábado 23

Hora 10:30 - "Mes de los Museos + Mes de la Memoria"

Museo de Antropología - visita guiada al museo. Punto de encuentro: Museo de Antropología (Av. de las Instrucciones 948). No se suspende en caso de lluvia.

Hora 14:00 - "Mes de los Museos + Mes de la Memoria"

Museo de la Memoria - recorrido guiado por el jardín y alrededores de la ex casa quinta de Máximo Santos, con ingreso opcional al Museo de la Memoria. Punto de encuentro: Museo de la Memoria (Av. de las Instrucciones 1057). Se suspende en caso de lluvia.

Inscripción aquí.

Darwin Borrelli

Sábado 30



Hora: 10:00 - Tour de naturaleza en Parque Batlle

Punto de encuentro: Obelisco a los Constituyentes de 1830. (Br. Artigas y Av. Luis Morquio). Recorreremos el Parque Batlle e interpretaremos parte de su flora y fauna. Duración: 2 horas aproximadamente. Se suspende en caso de lluvia.



Por más información, comunicarse al teléfono: 1950 9160 de lunes a viernes, de 10:00 a 16:00 horas o escribir al correo electrónico: visitas@imm.gub.uy.