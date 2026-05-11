Cómo anotarse al Fondo Por Más 2026 de la Intendencia: requisitos y préstamos de hasta $ 120.000

El 5 de mayo fue el lanzamiento de la nueva iniciativa de la Intendencia de Montevideo (IMM), Fondo Por Más. El programa otorga "apoyo económico, capacitaciones y acompañamiento socio-laboral y productivo" para crear o ampliar y fortalecer pequeños emprendimientos de barrio. Los emprendimientos colectivos pueden recibir un monto de hasta $ 120.000, y los individuales alrededor de los $ 40.000.

El Fondo por más oportunidades laborales desde 2021 busca mejorar la integración de emprendimientos productivos asociativos o individuales al mercado laboral, apoyando desde lo económico hasta lo logístico para que puedan salir adelante y prosperar con sus proyectos. Ya están abiertas las postulaciones para esta edición 2026 de Fondo Por Más. El intendente Mario Bergara destacó en la jornada que los fondos “no tienen una lógica de asistencialismo. Buscan dar herramientas, generar el espacio que permita que cada uno desarrolle todo lo que tiene adentro: desde sus ideas hasta sus habilidades manuales e intelectuales”.

El fondo está destinado a personas mayores que vivan en Montevideo y estén desempleados o trabajando en condiciones de informalidad. En cuanto a la naturaleza de los proyectos, la directora del Departamento de Desarrollo Social, Graciela Villar, dijo que se le va a dar "particular relevancia a la revalorización de los residuos. Pero también a áreas vinculadas al cuidado, asociaciones para cuidados de personas mayores o personas con discapacidad, entre muchos otros temas".

Cuáles son las modalidades de proyecto a presentar

Asociativos (compuesto por dos o más personas) con un financiamiento de hasta $ 120.000.

Asociativos de valorización de residuos (compuesto por dos o más personas) que plantean la reutilización de residuos a efectos de agregar valor y elaborar nuevos productos o servicios, con un financiamiento de hasta $ 120.000.

(compuesto por dos o más personas) que plantean la a efectos de agregar valor y elaborar nuevos productos o servicios, con un financiamiento de hasta $ 120.000. Individuales (compuestos por una sola persona) con un financiamiento de hasta $ 40.000.

En tanto áreas productivas de los proyectos a presentar, éstos son: valorización de residuos, servicios de cuidados de personas dependientes, limpieza, jardinería y poda, vigilancia y portería, albañilería y sanitaria, carpintería (tradicional o de aluminio), instalación de yeso, textil, mecánica, electricidad, lavado de vehículos, entre otras.

Como agregó Graciela Villar, la idea es que los participantes "encuentren un proyecto que no es asistencialista, sino que permite que la puerta giratoria de depender siempre de las prestaciones del estado se transforme en la posibilidad de generar recursos propios de supervivencia”. Aquí es donde el fondo encuentra su verdadero propósito.

Lanzamiento de Fondo Por Más 2026. Foto: IMM

Pasos de inscripción a Fondo Por Más

Las postulaciones ya están abiertas y hay tiempo para inscribirse hasta 14 de julio. La postulación se puede realizar vía web a través de la página de la IMM o presencialmente en la sede de la Secretaría de Empleabilidad de la Intendencia de Montevideo (de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas).

En el formulario de postulación se solicitarán datos personales de los involucrados en el proyecto, como del proyecto en sí mismo (qué harán, cómo y el presupuesto). Junto con ello deberán presentarse junto a un “actor aliado” (programa público, club social o deportivo, organización barrial, etc.) que brinde un apoyo a la propuesta, como se detalla en el sitio web de la IMM.

Se reciben consultas a través del correo electrónico: fondo.pormas@imm.gub.uy y por whatsapp al número 092 292 978 hasta el 14 de julio, fecha de cierre del período de postulaciones.