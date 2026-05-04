Colectivo recuperó fachada de un edificio de 1930, pero fue vandalizada menos de 24 horas después

El colectivo Montevideo Más Linda, iniciativa ciudadana para limpiar y restaurar espacios públicos, denunció en las últimas horas la vandalización de la fachada de un edificio patrimonial de la década 1930, sitio en el que la organización estuvo trabajando el pasado sábado y que fue vandalizado menos de 24 horas después de haber sido restaurado.

A través de un comunicado, la organización dijo que el pasado sábado, tuvo lugar en frente a la Plaza Zabala la acción en la que participaron mas de 50 voluntarios.

"Más allá de su resultado material, [el trabajo] propuso una forma de vínculo con el espacio público basada en el encuentro, la cooperación y el cuidado. En menos de 24 horas, el muro volvió a ser intervenido", denunciaron.

Colectivo Montevideo Más Linda. Foto: gentileza.

Desde Montevideo Más Linda, manifestaron que, más allá de analizar el hecho "en clave reactiva", les interesa "pensarlo como parte de una tensión que atraviesa a todas las ciudades". En ese sentido, hicieron énfasis en "las múltiples formas en que las personas se expresan, se apropian y dejan huella en el espacio urbano".

"¿Qué entendemos por intervenir un espacio? ¿Cómo se relacionan la expresión, la apropiación y el cuidado? ¿Es posible construir acuerdos —aunque sean parciales— sobre aquello que compartimos?", cuestionarion.

En el colectivo indicó que el espacio público es a su vez "un lugar de expresión legítima y diversa". A su vez, sostuvieron que, cuando lo que está en cuestión son los edificios patrimoniales "aparece otra dimensión": "La de una memoria material que no pertenece a un grupo en particular, sino al conjunto de la ciudadanía".

"En ese sentido, más que pensarlos como un soporte disponible sin mediación, creemos que invitan a ser abordados desde una lógica de cuidado y responsabilidad compartida", subrayaron.

Aseguraron además que la práctica del colectivo no se ubica en una forma de cancelar otras expresiones, sino como "una manera posible de relacionarnos con la ciudad, desde lo colectivo y el cuidado".

"Quizás el desafío no sea resolver estas tensiones, sino aprender a habitarlas mejor", concluyeron.

"No fue solo limpiar y pintar: fue volver a mirar"

Montevideo Más Linda, publicó el pasado sábado en sus redes sociales imágenes sobre la intervención en el edificio frente a la Plaza Zabala.

"Hoy compartimos una nueva acción colectiva frente a Plaza Zabala, donde recuperamos la fachada de un edificio patrimonial de la década de 1930, devolviéndole parte de su identidad y presencia en el paisaje urbano", señalaron.

"La jornada reunió a voluntarias y voluntarios de distintos puntos de la ciudad, del interior del país y también a personas extranjeras que se sumaron, haciendo de esta intervención una experiencia aún más diversa y colectiva", detallaron.

Agradecieron además a las personas que aportaron "su tiempo y compromiso": "Creemos en una ciudad viva, donde la expresión convive con el cuidado. El patrimonio forma parte de nuestra memoria común, y su preservación es una responsabilidad compartida", concluyeron.