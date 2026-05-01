Plan de la Intendencia de Montevideo para frenar robo de estatuas: cámaras inteligentes y altavoces

La Intendencia de Montevideo (IMM) avanza con su iniciativa "Espacios cuidados" que busca atacar los robos de estatuas y monumentos de valor patrimonial. El prosecretario, Diego Olivera, explicó cómo la estrategia plantea enfrentar la problemática para prevenir y responder de la forma más rápida y eficiente.

El plan se basa en la incorporación de tecnología inteligente, con sistema de videovigilancia "capaces de detectar patrones de comportamiento sospechosos y activar alertas en tiempo real", según comentó Olivera. Además, se pondrán altavoces para dar aviso a las autoridades de que se está cometiendo el delito, contando a su vez con una mayor cantidad de "cuidaparques". Todo con el objetivo de poner fin a la ola de estos robos, cuidar los espacios públicos y proteger el patrimonio local.

Escultura denominada "El Peón de Estancia", que fue robada en la noche del 22 de abril. Foto: Leonardo Mainé/El País

¿Cómo funciona la tecnología inteligente para proteger monumentos?

El sistema de videovigilancia inteligente "por ejemplo, si una persona permanece durante un período prolongado en contacto con un monumento, puede emitir una alarma al centro de monitoreo del Servicio de Convivencia”, comentó Olivera. Sumado a los altavoces, hacen a un servicio completo para poder actuar con inmediatez.

En cuanto al incremento de “cuidaparques”, el prosecretario explicó que son cargos que combinan tareas de vigilancia con un rol de proximidad social: “Estos funcionarios no solo reportan situaciones irregulares, sino que también fomentan la convivencia y el uso adecuado de plazas y parques, en diálogo permanente con vecinos y vecinas”.

También, considerando que el vandalismo ocurre fundamentalmente por la noche, se prevé mejorar la iluminación en zonas críticas. Otro punto que recalca la IMM dentro de este plan es el mantenimiento y limpieza de los espacios públicos, junto al Instituto Nacional de Rehabilitación para incorporar a personas privadas de libertad o con medidas alternativas.

Robaron el busto del barón Pierre de Coubertin, un homenaje a quien es considerado el impulsor de los Juegos Olímpicos modernos. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

¿En qué parques de Montevideo se priorizará el control?

A pesar de que se relevó información de todos los monumentos de Montevideo, la primera etapa de este plan comenzará en aquellas áreas de mayor riesgo: Prado, Parque Batlle, Parque Rodó y Parque de las Esculturas.

Al ser espacios grandes (y de momento con escasa iluminación nocturna), son difíciles de controlar por la noche, por lo que colocar las nuevas tecnologías es clave para que el plan pueda prosperar.