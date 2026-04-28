Inscripciones para Salí Jugando 2026: cómo postular a un club de baby fútbol para obtener mejoras en infraestructura

La Intendencia de Montevideo (IMM) lanzó el programa Salí jugando, con el apoyo de la Secretaría Nacional del Deporte (SND) y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Es una iniciativa que busca democratizar el acceso al deporte infantil al proveer y mejorar la infraestructura de las canchas y sedes barriales, posicionando la inversión deportiva como motor de un abordaje integral del espacio público.

El programa Salí jugando se presentó el 23 de marzo de 2026 y ya hay más de 80 clubes de baby fútbol y colectivos barriales anotados para acceder a mejoras en sus canchas. Las organizaciones postulantes deben desarrollar actividades deportivas, sociales o culturales y contar con una cancha o espacio habilitado en donde se vayan a realizar las mejoras, y tienen tiempo para presentar su solicitud hasta el jueves 30 de abril.

Salí jugando significa una inversión de la IMM de $150.000.000, que complementada con las que harán AUF y la SND permitirán que todas las canchas de Montevideo cuenten con iluminación LED y wifi. Otro objetivo es que el 45% de las canchas de baby fútbol cuenten con césped sintético y se logren hacer reformas en baños, vestuarios y otros espacios.

Requisitos para postular organizaciones sociales y de baby fútbol en Montevideo

Para participar del programa Salí jugando, se debe cumplir con los siguientes requisitos:



Personería jurídica vigente o en trámite

Actividad regular

Espacio para cancha

Autorización de uso del predio

Compromiso con el programa y mantenimiento

"La institución beneficiaria deberá garantizar que el espacio deportivo intervenido permanezca abierto a la comunidad, promoviendo el acceso democrático al deporte y la integración social en el territorio", según indica la IMM en su sitio web.

¿Cómo postularse a Salí jugando?

Las postulaciones se realizan a través del formulario web del programa disponible hasta el jueves 30 de abril. Para más información, consultar el sitio web de Salí jugando.