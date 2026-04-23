Contenedores desbordados y "focos infecciosos": IMM deberá dar explicaciones por modelo de gestión de residuos
"Montevideo atraviesa un estado de emergencia en materia de limpieza", señaló el edil nacionalista Juan Ignacio Abdala, que interpelará al director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou.
La Junta Departamental de Montevideo (JDM) aprobó este jueves una moción para interpelar a las autoridades de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo (IMM). El motivo de la convocatoria es la situación de la ciudad con respecto al "estado crítico en materia de higiene pública, limpieza y recolección de residuos".
La moción fue presentada por el edil del Partido Nacional Juan Ignacio Abdala, que será el miembro interpelante del director de Ambiente de la IMM, Leonardo Herou. En diálogo con El País, el curul nacionalista señaló que "la bancada de la oposición, de 14 ediles, entiende que Montevideo atraviesa un estado de emergencia en materia de limpieza y recolección de residuos".
"No hay respuestas por parte de la intendencia. El modelo de gestión de residuos, que es el modelo frenteamplista, se agotó y nosotros queremos tener la oportunidad para hacerles entender a las autoridades que la realidad está superando a la ficción", agregó.
Abdala cuestionó que "se planteó un nuevo plan de limpieza, que fue la hoja de ruta de la campaña de Mario Bergara, que es de aquí a 10 años, no está en el presupuesto y no sabemos cuánto sale. No está financiado". "En ningún momento mencionan cómo van a hacer para levantar la basura mañana, para que los contenedores de las puertas de nuestras casas dejen de estar desbordados mañana, para que los basurales dejen de existir", añadió.
El edil nacionalista consideró que "donde más se sufre es donde viven los montevideanos más desfavorecidos, que conviven con la basura y los focos infecciosos". "No vemos que sea una prioridad para la intendencia atacar esta situación de emergencia y levantar la basura de una buena vez", concluyó.
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