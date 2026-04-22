Bergara sobre patente a monopatines: es "una posibilidad", pero aclaró que no ve "necesidad de ir a un cobro"

El intendente Mario Bergara aclaró este miércoles el cambio que planea la Intendencia de Montevideo (IMM) para quienes usan monopatines eléctricos en el departamento, un medio de transporte que comienza a proliferar por las calles de la capital.

Entrevistado en el programa Legítima Mañana de la revista Caras y Caretas, Bergara descartó que se le vaya a incluir una patente a los monopatines, pero que sí piensan en comenzar a regularlos.

"Estamos comenzando a analizar junto con el director de Movilidad (Germán Benítez) regulación cuyo foco es el tema de la seguridad de quienes andan en esos monopatines, y del resto de automóviles y transeúntes", adelantó el jerarca departamental. En ese sentido, añadió que "vamos camino" a una regulación.

"Si me preguntan si eso puede incluir patente, yo digo que es una posibilidad, pero soy explícito en decir [que] el tema de la seguridad no se resuelve con cobro, hay que patentar en el sentido de registrar", señaló.

Bergara subrayó además que hay definir las "exigencias de seguridad" para evitar siniestros de tránsito.

Una mujer en monopatín en la bicisenda de 18 de Julio. Foto: Ignacio Sánchez.

"Creo que todos los que andamos en el tránsito sentimos en los monopatines esa cosa media endeble y de falta de seguridad", sostuvo.

En esa línea, resaltó: "No veo la necesidad de ir a un cobro de patente, porque esto [el monopatín] está entre la bicicleta y la moto".

El pasado martes, Bergara dijo en rueda de prensa que es necesario que los usuarios de monopatines tengan "más resguardos que los que tienen hoy", no solo por su propia seguridad sino por la de los transeúntes.

"Yo creo que tenemos que regularlos. Es algo que estamos comenzando a dialogar con el director de Movilidad (Germán Benítez) porque creo que involucra un medio de movilidad activa pero que tiene que tener más resguardos que los que tiene hoy, tanto por la seguridad de quienes viajan en monopatines, que logran alcanzar velocidades importantes, como para el resto del tránsito y los transeúntes", alegó el jerarca.

Un monopatín en la calle tras un siniestro. Foto: Estefanía Leal.

Entonces señaló que "una posibilidad" es que deban empadronarse, "así como uno tiene patentadas las motos". "Pero solo con patentar no se resuelven los temas de seguridad", dijo y agregó que anunciará los cambios cuando haya una definición.

Cambiarán el nombre de la calle Ramón Anador

Durante la misma rueda de prensa en la que habló sobre esta posibilidad de la patente para monopatines, Bergara explicó por qué la IMM pretende cambiar el nombre de la calle Ramón Anador, que que atraviesa Parque Batlle y Buceo.

Es que el nombre original del militar caído en la batalla de San Lorenzo era Ramón Anadón. La IMM, a sabiendas de un estudio que reveló este error, está decidida a enmendarlo y envió a la Junta Departamental un proyecto de decreto para que el nomenclátor se actualice.

"Hay una investigación que consideramos seria, que ya tiene más de diez años, que indica que el verdadero nombre de a quien uno quiere homenajear era Ramón Anadón y no Anador", dijo este lunes el intendente de Montevideo.

"Es una corrección de justicia para quien uno quiere homenajear. No es que si está mal el nombre pero todo el mundo ya lo maneja, queda por ahí. La clave es que el nomenclátor homenajee a personajes que tuvieron un rol importante en las distintas áreas de la sociedad y hay que hacerlo con el nombre correcto", aseveró el jerarca tras firmar el proyecto de decreto, como adelantó El Observador.

Bergara refirió a "un estudio que fue comunicado por un especialista en 2013" que da origen a esta discusión, pero indicó que en última instancia será la Junta Departamental la que decida si se lleva a cabo el cambio o no: "El apellido con R es equivocado, hay que ponerlo con N, y aspiramos a que la Junta Departamental prontamente corrija ese error histórico que hemos tenido los montevideanos".

Ramón Anador y Batlle y Ordóñez Foto: Google Maps

Quién era Ramón Anador (o Ramón Anadón)

La publicación consignada por El Observador es del genealogista Enrique Yarza, quien afirma que accedió a la partida bautismal del hombre en cuestión, además de la partida matrimonial de sus padres y a la partida de defunción de uno de sus hermanos.

Anadón nació en Montevideo a fines del siglo XVIII; era hijo de un hombre igual nombre y de Francisca Sosa y Cabral. Peleó en el bando oriental en la Batalla de Las Piedras y luego ingresó en el Regimiento de Granaderos bajo las órdenes del general José de San Martín, según consta en un antiguo documento oficial sobre la nomenclatura de Montevideo. También peleó en San Lorenzo (en la actual provincia de Santa Fe) en febrero de 1813, donde murió. Junto a Justo Germán Bermúdez fueron los únicos dos orientales que fallecieron en ese combate.